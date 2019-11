De volledige uitspraak over het gele vlag-incident van Verstappen

Van: De stewards

Aan: De teammanager van Aston Martin Red Bull Racing

Document: 26

Datum: 26 oktober 2019

Tijd: 17:25

Na een rapport van de Race Director te hebben ontvangen hebben de stewards de coureur en teamvertegenwoordiger bij zich geroepen om de volgende kwestie te bespreken en de volgende zaken vast te stellen.

Coureur: 33 - Max Verstappen

Team: Aston Martin Red Bull Racing

Tijdstip: 14:00

Sessie: Kwalificatie

Feit: Niet afremmen voor een enkele gele vlag in Bocht 17.

Overtreding: Een overtreding van Bijlage H Artikel 2.4.5.1. lid B van de FIA International Sporting Code.

Beslissing: Drie startplaatsen naar achteren. Twee penalty points (waardoor het totaal nu vier bedraagt over een periode van twaalf maanden).

Motivering: De stewards hebben gehoord van de coureur van Auto 33 (Max Verstappen) en de teamvertegenwoordiger en hebben de beelden, audio en telemetrie geraadpleegd, waaruit duidelijk naar voren komt dat de coureur geprobeerd heeft om een rondetijd van betekenis neer te zetten en daarbij verzuimd heeft om zijn snelheid te laten zakken in de bewuste 'marshalling sector', in tegenstelling tot wat in Bijlage H Artikel 2.4.5.1. lid B staat geschreven en tevens als vereiste is opgenomen in item 9.2 van de Event Notes van de Race Director (versie 3), wat een overtreding is van Artikel 12.1.1 I van de FIA International Sporting Code.

De coureur van Auto 33 gaf toe dat hij wist dat Auto 77 (Valtteri Bottas) was gecrasht en zag de auto aan de linkerkant van de baan staan, maar beweerde dat hij niet op de hoogte was van de gele vlag die werd gezwaaid. Hij gaf ook toe dat hij zijn snelheid niet had laten zaken in de sector waarin het geel van toepassing was.

De stewards maakten uit de onboard-beelden van Auto 33 echter op dat de gele vlag duidelijk zichtbaar was en vroeg genoeg werd getoond. De coureur ervoor (Auto 5) verlaagde zijn snelheid wel significant, zoals de reglementen voorschrijven.

Al het beschikbare bewijs in overweging nemende alsmede de verklaring van de coureur hebben de stewards besloten een gridstraf van drie posities aan de rijder te geven voor de eerstvolgende race en twee penalty points.

Deelnemers worden eraan herinnerd dat zij het recht hebben om binnen de daarvoor gestelde termijnen in beroep te gaan tegen bepaalde beslissingen van de stewards, in overeenstemming met Artikel 15 van de FIA International Sporting Code en Artikel 9.1.1 van de FIA Judicial and Disciplinary Rules.