Horner: "Komst van Newey hielp Red Bull af van feestimago"

Red Bull Racing ontstond in 2005 nadat Dietrich Mateschitz eind 2004 het ter ziele gegane Jaguar had overgenomen. Het energiedrankenmerk was al jaren actief in de Formule 1 als sponsor en aandeelhouder van Sauber, maar Mateschitz vond het zestien jaar geleden hoog tijd om een eigen team te starten. Hij kocht de boedel van Jaguar, herdoopte de stal tot Red Bull Racing en gaf Horner de sleutels van de fabriek. “We hadden geen specifieke doelen, behalve dan dat we zo snel mogelijk zo competitief mogelijk wilden zijn”, aldus de Engelsman in de Talking Bull Podcast: The 300 Club.

“Mateschitz is erg gepassioneerd over sport. Hij had teams gesponsord, was aandeelhouder geweest bij Sauber, maar dit was de eerste keer dat hij zelf eigenaar was van en controle had over een team. Hij moedigde ons aan de filosofie van Red Bull te omarmen. Om niet bang te zijn om de gevestigde orde aan te pakken, om dingen anders te doen en lol te hebben.”

Dat leidde er in het begin toe dat het team nauwelijks serieus werd genomen door de collega-teams. “We hadden in het begin een beetje een reputatie omdat we altijd harde muziek draaiden in de garage en we rond de Grands Prix allerlei activiteiten en feestjes organiseerden. We werden alleen getolereerd omdat iedereen kaartjes wilde voor het Red Bull-feestje. Ik denk dat we daardoor onderling vastbesloten waren om er het best mogelijke team van te maken.”

Het aantrekken van de ervaren en gelauwerde Newey zorgde voor de ommekeer. De ontwerper had Williams en McLaren titels bezorgd en de overstap in 2006 van dat laatste team naar Red Bull veroorzaakte een schokgolf in de paddock. “Vanaf het moment dat Adrian er bij kwam, begonnen de mensen ons serieus te nemen”, vervolgt Horner. “Ze dachten ‘Christus, als de meest succesvolle ontwerper weggaat bij McLaren dat net twee titels heeft gemist vanwege betrouwbaarheidsproblemen, als hij bereid is om het te doen, moet daar [bij Red Bull] iets goeds aan de hand zijn.'”

De komst van Newey leidde er toe dat het voormalige feestteam een geoliede machine werd en tussen 2010 en 2013 vier keer op rij wereldkampioen werd.