Analyse: F1 wil coronaschade uitpoetsen, maar kalender te ambitieus?

In het coronajaar 2020 is meer dan de helft van de initiële F1-planning gesneuveld door de mondiale COVID-19-uitbraak. De Formule 1-eigenaren van Liberty Media moesten improviseren om überhaupt iets van het seizoen te redden en om enige inkomsten - ook voor teams - veilig te stellen. De koningsklasse leek na de zeperd van Melbourne best aardig in te spelen op de actualiteit, maar richting 2021 valt daar weinig meer van te merken. De Formule 1 wil terug naar het oude normaal en rap ook.

Die ambitie heeft geleid tot een voorlopige kalender met 23 races, de meest uitvoerige kalender in de geschiedenis van deze sport. Waar in 2020 enkel Europa en het Midden-Oosten als decor van de Formule 1 dienen, wil de sport volgend jaar weer alle continenten (behalve Afrika) bezoeken. Maar hoe reëel is dat gezien de huidige coronasituatie? Het lijkt weliswaar de goede kant op te gaan met een vaccin, maar het inenten van de wereldbevolking zal op z'n minst maanden in beslag nemen. Is een traditionele planning van het wereldkampioenschap, met zelfs nog een schepje erbovenop, dan wel reëel of belandt F1 van de regen in de drup met een situatie waarin de initiële planning opnieuw voor een belangrijk deel sneuvelt?

Weerstand in de paddock: de keerzijde van 23 races

Waar corona een complicerende factor vormt, krijgt zo'n uit de kluiten gewassen planning sowieso niet veel handen op elkaar. Om te beginnen is er weerstand vanuit de teams. "Het is behoorlijk veel”, reageerde Max Verstappen bijvoorbeeld. “Voor coureurs is het nog niet eens het grootste probleem, het gaat meer om de monteurs. Zij zijn nog langer van huis. Om 23 raceweekenden bestaande uit een vrijdag, zaterdag en zondag te hebben, dat wordt vrij zwaar voor hen." Zelfs zo zwaar dat meerdere teams denken aan het rouleren van personeel. Formaties zouden dan met dubbele teams werken om niet een heel jaar dezelfde monteurs te belasten. "We kijken daar nu al enkele maanden naar. We willen inderdaad rouleren met ons personeel. Als je 22 of 23 races per jaar moet bezoeken, dan is dat erg vermoeiend en woont dat eigenlijk het hele team uit", laat interim-teambaas Simon Roberts namens Williams weten.

Ook onder fans valt nog te bezien of altijd maar 'meer, meer, meer' het devies moet luiden of dat er ooit een grens van verzadiging in zicht komt. Of zoals dat laatste aspect vaak iets formeler wordt uitgedrukt: "Iedere Grand Prix moet een zekere mate van exclusiviteit behouden." Met 23 races per jaar en vanaf eind augustus 2021 zelfs zes races in een tijdsbestek van zeven weken blijft er van die exclusiviteit weinig meer over. Dat is leuk voor het gewin op korte termijn en ook logisch in het coronajaar 2020 (met zeventien races in vijf maanden), maar het valt te bezien of de gevolgen voor de iets langere termijn ook louter positief zijn.

Idealen zijn leuk, maar geld blijkt belangrijker voor F1

Verstappen weet overigens wel waarom Formule 1-eigenaren voor 23 en op termijn zelfs voor 25 raceweekenden willen gaan. "Ik ben geen fan van zo veel races, maar ik snap natuurlijk wel waarom ze het willen: meer geld binnenharken", aldus de Nederlander tegenover onder meer Motorsport.com. "Uiteindelijk zijn de monteurs er dus de dupe van. De grote bazen in de Formule 1 komen later aan en zijn ook eerder weg, dus voor hen maakt het niet zoveel uit.” De Nederlander slaat de spijker hiermee aardig op z'n kop: de F1-eigenaren van Liberty Media willen coûte que coûte meer races organiseren om de boel zo winstgevend mogelijk te maken.

Juist doordat de focus op keiharde pegels ligt, kunnen we verklaren waarom F1 zo snel terug wil naar het 'oude normaal'. De verschillende kwartaalcijfers zijn door het coronavirus niet bepaald positief en dus wil Liberty de schade zo snel mogelijk en zoveel mogelijk repareren. Des te meer doordat de povere cijfers van 2020 worden geweten aan de afwezigheid van publiek. Daardoor heeft F1 niet de gebruikelijke 'entry fees' kunnen ontvangen en is er met alle circuits juist maatwerk geleverd. Dat voelt F1 gevoelig in de portemonnee en dat grapje mag volgens de gezaghebbenden niet al te lang duren. Vandaar deze kalender, hoe wereldvreemd die ook lijkt.

Je zou de kalender ook nog om een andere reden wereldvreemd kunnen noemen: de selectieve politieke verontwaardiging van de F1. Zo heeft de koningsklasse in 2020 de 'We Race as One'-campagne gelanceerd, wordt er steevast stilgestaan bij Black Lives Matter en zijn er grootse duurzaamheidsplannen uit de doeken gedaan. Op meerdere vlakken strookt deze 2021-kalender daar niet helemaal mee. Dat geldt al sec voor het aantal races en de bijbehorende vliegbewegingen. Het aantal van 23 is zeker niet strikt noodzakelijk voor het kampioenschap en geeft vooral aan dat dollars belangrijker zijn dan idealen.

Exact hetzelfde geldt voor de toegevoegde Grand Prix van Saudi-Arabië. Dat land lapt mensenrechten steevast aan de laars en hoopt via sportevents nog even goede sier te maken. Voor een behoorlijke hoeveelheid duiten laat de Formule 1 zich ook voor het karretje spannen. Wat is de leus 'we race as one' dan nog waard? Nou, bitter weinig: als er geld te verdienen valt, kijkt F1 even de andere kant op en kunnen nobele idealen best terzijde worden geschoven.

Vietnam sneuvelt, fraaie circuits van 2020 bedankt voor bewezen diensten

Tot slot valt op dat geen van de toegevoegde circuits van 2020 op de nieuwe planning staat. Geen Portimao, geen Mugello, geen Imola, geen Istanbul Park en ook geen Nürburgring. Deze circuits hoopten hun hulp in het coronajaar juist commercieel uit te onderhandelen voor de nabije toekomst, maar hebben bakzeil gehaald. Daaraan moeten we wel het woord 'voorlopig' aan toevoegen. Er is namelijk nog altijd één plekje te vergeven op de kalender voor 2021. De Formule 1 wil immers 23 Grands Prix houden, maar er staan 'slechts' 22 locaties vermeld.

Dat heeft alles te maken met het schrappen van Vietnam. Die Grand Prix zou in 2020 al voor het eerst op de kalender komen, maar werd net als vele andere races uitgesteld voor COVID-19. Een jaartje uitstel leek niet onoverkomelijk, maar nu staat het hele project op losse schroeven. Volgens de formele lezing door 'ongoing political issues'. In werkelijkheid is het een aardige puinhoop. Zo verloopt de planning niet helemaal naar wens en werd Nguyen Duc Chung, voormalig burgemeester van Hanoi en groot voorstander van de Grand Prix, in augustus gearresteerd op verdenking van corruptie. Het schrappen van Vietnam is ook een klap voor Liberty. Waar Zandvoort nog een 'old school'-circuit in Europa is, was de Vietnamese GP het eerste project van de nieuwe F1-eigenaren om hun ambities waar te maken: nieuwe markten aanboren.

Dat gaat voor 2021 definitief niet meer lukken. Waar de plek als 'To Be Confirmed' op de agenda staat, blijkt uit informatie van Motorsport.com al dat Vietnam voor volgend jaar definitief uit beeld is. Om die positie over te nemen, maken circuits die in 2020 hulp hebben geboden nog wel kans. De vraag is vooral hoe dat commercieel kan worden ingericht. Dit jaar hoefden die banen namelijk geen 'entry fee' te betalen en leverde F1 maatwerk, maar voor volgend seizoen wil Liberty terug naar het oude model om te cashen. Het blijft zeer de vraag welke van de extra omlopen in 2020 dat kan ophoesten. Net zoals het de vraag blijft wat er uiteindelijk van deze ambitieuze planning overblijft. F1 wil overduidelijk zoveel mogelijk pegels vangen in 2021, maar de organisatie is al vaker door de actualiteit ingehaald...

