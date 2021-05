Ferrari verwacht dat Leclerc vanaf pole start na eerste controles

Ferrari kwam in de straten van Monaco verrassend sterk voor de dag. De Scuderia maakte op donderdag al grote indruk en dat bleek geen uitschieter. Toen het er in de kwalificatie echt om ging, waren de rode bolides eveneens op de afspraak. Carlos Sainz kon tot zijn eigen ongenoegen geen gooi naar pole doen, maar Charles Leclerc des te meer. De Monegask zette in Q3 een verbluffend snelle eerste run neer en ging er in de slotminuten nogmaals voor zitten.

Zoals bekend eindigde die poging in de vangrails bij het uitkomen van Piscine. De Ferrari-coureur raakte bij het insturen al de onverbiddelijke vangrails en zag de SF21 daarna als een stuurloos schip rechtdoor schieten. De Monegask mocht de 'Pole Position Award' van Pirelli zoals gebruikelijk in ontvangst nemen, maar was er zelf nog niet gerust op. Naast de voorwielophanging was de achterkant van zijn wagen immers ook flink beschadigd. De tweevoudig GP-winnaar vreesde voor een kapotte versnellingsbak, maar die vrees lijkt vooralsnog ongegrond. Ferrari heeft laten weten dat de eerste controles "geen ernstige schade" laten zien en dat een versnellingsbakwissel voor de race niet noodzakelijk lijkt.

"De eerste inspecties van de versnellingsbak in de auto van Charles Leclerc laten geen serieuze schade zien", zo laat Ferrari in een kort statement weten. "Morgenvroeg zullen we aanvullende controles uitvoeren om vast te stellen of we dezelfde versnellingsbak daadwerkelijk kunnen gebruiken tijdens de race." De Scuderia heeft bij monde van Mattia Binotto eerder al laten weten dat men niet gaat gokken bij eventuele schade. "Nee, we gaan zeker niet gokken. Na zo'n goede kwalificatie willen we vooral het maximale aantal punten halen en daarvoor moet je de race in eerste instantie finishen. Betrouwbaarheid is het eerste criterium en voor ons absoluut doorslaggevend. Als we serieuze twijfels hebben, dan zullen we de bak zeker wisselen", liet de teambaas voor het uitvoeren van de controles weten. Na die controles lijkt dat niet nodig en lijkt Leclerc in zijn geboorteplaats vanaf de best denkbare startplek te kunnen vertrekken.