Max Verstappen was net paars gegaan in de eerste sector toen een rode vlag tevoorschijn kwam voor een crash van Charles Leclerc en er een voortijdig einde kwam aan de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Limburger reageerde over de boordradio furieus toen hij de lichtpanelen in de tunnel opeens rood zag knipperen. “Dit zou dé ronde zijn geweest”, riep Verstappen, die door de rode vlag genoegen moest nemen met P2. “Hier baal ik van.”

“Het was heel jammer dat we het einde van die ronde niet hebben gezien, want ik kreeg net van Karun [Chandok, Formule 1-analist van Sky Sports] te horen dat hij anderhalve tiende onder de tijd van Leclerc zat”, liet teambaas Christian Horner na de kwalificatie aan Motorsport.com weten. “Op onze eigen data zat hij drie tienden onder zijn persoonlijk beste tijd en zijn ronde werd alleen maar beter en beter. Het was dus erg teleurstellend om hem die ronde niet af te zien maken, maar weet je, we staan op de voorste rij, Lewis [Hamilton] staat zevende, het is allemaal zo slecht nog niet.”

Gemengde gevoelens dus bij Horner, die inziet dat er kansen liggen om in de race goede zaken te doen in het kampioenschap. Hamilton staat momenteel nog veertien punten voor op Verstappen. Bovendien is er nog een kans dat Verstappen in Monaco wel van pole kan beginnen, als blijkt dat de versnellingsbak van Leclerc moet worden vervangen, iets waarvoor de Monegask zelf zei te vrezen. “Het glas is zeker eerder halfvol dan halfleeg”, concludeert Horner. “Je kan hier niet inhalen. Dus als we een goede start hebben… We zullen het zien”, blijft hij positief.

De Brit kan echter niet om de snelheid van Ferrari heen. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. maakten in de vrije trainingen al veel indruk door consistent snelle rondetijden te rijden en waren dus ook in de kwalificatie rap onderweg. De Spanjaard kwalificeerde zich overigens als vierde. Horner: “Ferrari is het hele weekend ongelofelijk snel geweest. Ik denk dat iedereen wel verrast is over hoe competitief ze hier zijn. Maar het is goed om Ferrari van voren te zien, het is goed om meer wagens voor de pole-position te zien vechten. We zullen zien hoe ze gaan in de race, maar tot dusver zijn ze elke sessie erg snel geweest. Ze hebben een auto die uitstekend met de banden omgaat en zeer goed over de hobbels en de kerbs gaat. Maar nogmaals, het is jammer dat we die laatste ronde niet konden afmaken, want ik denk dat het een speciale geweest zou zijn van Max.”