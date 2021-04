Eerder deze week ging de Formule 1 na lang soebatten akkoord met een proef van drie sprintraces in het komende seizoen. Deze races krijgen een lengte van 100 kilometer en worden op zaterdag verreden. De kwalificatie voor deze sprintrace vindt op vrijdag plaats, met daarvoor – op vrijdagochtend – nog slechts één vrije training. De eerste proef vindt in juli plaats, tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Waar veel coureurs vrezen dat het concept de waarde van een Grand Prix-overwinning doet verwateren en er wel heel weinig trainingstijd overblijft, ziet Charles Leclerc alleen maar voordelen. “Normaal hebben we het hele weekend een duidelijk plan met VT1, VT2 en VT3. Maar nu hebben we alleen een eerste vrije training en gaan dan meteen door naar de kwalificatie”, zei de Monegask donderdag in de persconferentie. “Dat is iets wat ik persoonlijk prettiger vind. Er is minder tijd om alles voor de kwalificatie uitgebreid door te nemen, dus je kunt een groter verschil maken.”

Ook over de sprintrace zelf is Leclerc enthousiast. “Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dat één voordeel aan de sprintrace is dat we eindelijk in staat zullen zijn om de auto's een hele race lang – 100 kilometer – tot het uiterste te pushen. Dat kan voor ons als coureurs leuk zijn. Maar of het een goed kijkspektakel oplevert zullen we moeten zien. Uiteindelijk is dat het belangrijkste. En uiteraard moet de race op zondag het belangrijkste evenement van het weekend blijven.”

Ook Lewis Hamilton is te spreken over het concept. “Ik heb altijd al gezegd dat we bij bepaalde races een ander format moeten hanteren. Ik hoop dat de sport van deze experimentele weekenden zal leren hoe we in de toekomst bepaalde races kunnen organiseren.”

Aan de andere kant van het spectrum staan critici als Sebastian Vettel die niets in het format van sprintraces ziet. De Duitser zei in gesprek met Sky Sports F1. "Het is uiteraard zo besloten, dus we gaan het proberen. Maar de redenering er achter… Ik ben er over het algemeen op tegen om expres een puinhoop te creëren, anders kun je net zo goed een dobbelsteen opgooien, maar we zullen zien. Hopelijk komen de auto's dichter bij elkaar.”

En ook Verstappen is sceptisch. Hij liet al weten dat de sprintraces alleen maar de snellere auto's bevoordelen.