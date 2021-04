De gemoederen liepen hoog op in Emilia-Romagna na de crash tussen Valtteri Bottas en Mercedes-protegé George Russell. Laatstgenoemde ging verhaal halen, maar kreeg een middelvinger terug van de negenvoudig GP-winnaar. In de mediasessies na afloop wenste niemand de schuld op zich te nemen, al deed Russell dat maandag alsnog. Nadat Toto Wolff resoluut de kant van Bottas had gekozen, besloot Russell met een online statement door het stof te gaan.

Geen contact, wel zand erover

Het is voldoende gebleken om de verhoudingen binnen Mercedes te herstellen, zo oordeelt ook Bottas. "Ik heb iets gehoord over zijn excuses op de sociale media en heb de post daarna ook gelezen", laat Bottas vanuit Portugal aan onder meer Motorsport.com weten. "Daarmee is het voor mij ook wel verleden tijd. De stewards hebben geen schuldige aangewezen, George heeft zijn excuses aangeboden en nu is het gewoon tijd om verder te gaan."

Beide heren maakten zich niet zozeer druk om de aanvaring op het circuit, als wel over wat daarna gebeurde. Zo liet Russell weten dat Bottas alleen maar zo hard verdedigde omdat de jonge Brit een rivaal voor het tweede Mercedes-zitje is. Dit schoot bij Bottas in het verkeerde keelgat, al is ook die plooi gladgestreken. Dat is echter gebeurd zonder dat Bottas en Russell met elkaar gesproken hebben. "Om eerlijk te zijn hebben we na de race - of na de meeting bij de stewards - niet meer met elkaar gesproken. Ik zag dat ik op maandagochtend wel een oproep had gemist, maar op dat moment lag ik nog te slapen."

Imola vooral een raceweekend om te vergeten

Waar Bottas niet meer met Russell heeft gesproken, heeft de Mercedes-coureur logischerwijs wel met teambaas Toto Wolff aan tafel gezeten. "We hebben een gesprek gevoerd ja, eigenlijk de hele situatie even doorgenomen. Maar dat is volgens mij ook niet meer dan logisch. We hebben samen besloten de positieve punten mee te nemen, te leren van de negatieve zaken en er een streep onder te zetten. We moeten het eigenlijk maar gewoon vergeten. Het meest positieve is nog wel dat het slechts de tweede race van het seizoen was en dat we nog 21 Grands Prix voor de boeg hebben."

VIDEO: Bekijk hier meer over het incident tussen Bottas en Russell. De nasleep binnen Mercedes en de mediadag in Portugal uitgebreid besproken