Sainz over startongeluk Mugello: "Kleine kans op herhaling"

De race op Mugello werd ontsierd door een aantal incidenten waaronder een zware crash bij de herstart achter de safety car. Daarbij waren Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi betrokken. Na afloop werd er volop gediscussieerd over de rollende herstart en de vraag wanneer de safety car z’n lichten uit zou moeten doen – ten teken dat de race weer zou beginnen – en of de herstartlijn op het rechte stuk niet veel verder terug gelegd had moeten worden.

De uitkomst van het gesprek was eenduidig: het waren vooral de speciale omstandigheden van het onbekende circuit Mugello die het ongeluk hadden veroorzaakt. “Ik heb het gevoel dat we de belangrijkste punten hebben besproken en ik denk dat we de juiste conclusies hebben getrokken”, zo laat ‘slachtoffer’ Sainz weten. “De FIA en de coureurs zullen elkaar in de toekomst beter helpen om zo’n zelfde situatie te voorkomen. Ik ben erg blij dat dit gesprek heeft plaatsgevonden.”

Direct na het incident op Mugello werden er met beschuldigende vingers gewezen naar onder andere Valtteri Bottas en George Russell. Die zouden op het rechte stuk te abrupt hebben opgetrokken en afgeremd en daardoor de rest in gevaar hebben gebracht. Sainz weigert echter één schuldige aan te wijzen. “Ik denk dat er zaken waren die de coureurs hadden kunnen helpen bij het voorkomen van dit ongeluk. Het was een combinatie van rijdersfouten en de FIA die ons had kunnen helpen met de safety car. En vergeet niet dat Mugello een erg specifieke baan is met een speciale herstart en dat de kans klein is dat zo’n scenario zich zal herhalen.”

Met medewerking van Adam Cooper