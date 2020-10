De Formule 1 keert terug naar heilige grond: de Nürburgring

2006

Winnaar Michael Schumacher, Ferrari, tweede Felipe Massa, Ferrari Photo by: Ercole Colombo

In 2006 ging de titelstrijd het hele jaar tussen titelverdediger Fernando Alonso in de Renault en zevenvoudig kampioen Michael Schumacher in de Ferrari. Op de Nürburgring was het Alonso die de pole-position pakte in de Grand Prix van Europa. Bij de start kwam de Spanjaard als beste weg en zette Schumacher de achtervolging in. In het achterveld ging het er in bocht 1 stevig aan toe, en de hele wedstrijd werd er overal stevig gevochten. Ook was er een opvallend groot aantal coureurs met motorproblemen. Onder andere Juan Pablo Montoya en Ralf Schumacher moesten zo de wedstrijd verlaten.

De race werd beslist in de tweede serie pitstops. Alonso kwam als eerste naar binnen en zo kwam de Ferrari van Schumacher aan de leiding te liggen. De man uit Hürth reed nog lang door en kwam na zijn stop voor de Spanjaard terecht. Zo boekte Schumacher zijn 86ste zege. Alonso werd tweede en Felipe Massa pakte met de derde plek zijn eerste podium in de Formule 1.

2007

Markus Winkelhock, Spyker F8 VII Photo by: Sutton Images

De editie van 2007 zou de boeken ingaan als een van de meest chaotische races allertijden. Vlak voor de start wordt het heel donker en in de eerste ronde zette moeder natuur de sluizen open. Het regende ongekend hard. Bijna iedereen dook meteen de pits in. Dat wilde Kimi Raikkonen ook, maar hij verremde zich bij de ingang van de pitstraat. Nadat iedereen dan toch de regenbanden onder de auto had gekregen, leidde Markus Winkelhock ineens de wedstrijd. De Duitser verving de ontslagen Christijan Albers voor een race bij het team van Spyker, en doordat hij na de formatieronde en voor de start al naar regenbanden was geswitcht, reed hij ineens aan kop.

Wat niemand voorzien had, is hoe ongelofelijk glad het bij bocht 1 zou worden. Maar liefst vijf auto’s stonden er ineens in de grindbak. Voor de meesten was het einde verhaal, maar rookie Lewis Hamilton liet zijn motor lopen en werd door de marshalls teruggezet op het circuit. Nadat Vitantonio Liuzzi bijna op hoge snelheid tegen de Safety Car gleed, kwam er een code rood. Tijdens de neutralisatie klaarde het op. Daarna volgde een geweldige race. Fernando Alonso won na een dappere inhaalactie op Felipe Massa. De twee waren niet blij met elkaar in de ruimte achter het podium, maar de uitslag bleef staan. Mark Webber pakte de derde plek.

2009

Podium: Winnaar Mark Webber, Red Bull Racing, tweede Sebastian Vettel, Red Bull Racing, derde Felipe Massa, Ferrari Photo by: Rainer W. Schlegelmilch

Vanaf 2008 werd de Grand Prix van Europa in Valencia verreden. Sindsdien wisselden de Nürburgring en de Hockenheimring elkaar af wat betreft het organiseren van de Duitse Grand Prix. De race in 2009 werd een prooi voor Mark Webber. Op zaterdag pakte de Australiër al zijn eerste pole-position in de Red Bull, en een dag later zou het alleen nog maar mooier worden.

Bij de start leek het mis te gaan, want na een agressieve move op Brawn-coureur Rubens Barrichello kreeg Webber een drive through-penalty. Alle verloren tijd maakte hij echter weer goed, en zo pakte Webber zijn allereerste zege. Zijn gejuich over de radio sprak boekdelen, er viel een last van hem af. Barrichello werd tweede en Felipe Massa schreef een podium bij met de derde plaats.

2011

Lewis Hamilton, McLaren MP4/26 Photo by: Sutton Images

In 2011 stond Sebastian Vettel na slechts twee races niet op het podium. Uitgerekend zijn thuisrace was daar één van. In deze editie stonden zes Duitsers aan de start, maar voor de lokale fans werd het niet echte een leuke dag.

Mark Webber startte vanaf pole maar Hamilton pakte de leiding in de eerste bocht. Ook Vettel verloor een plaats in de eerste ronde, waarna hij een paar rondes later spinde en ook Michael Schumacher maakte een dergelijk moment mee. Nick Heidfeld was al ver teruggevallen na een moment in de eerst ronde, en werd er afgetikt door Sebastien Buemi. Na een fantastisch gevecht met Webber en Alonso won Hamilton de race. Vettel werd vierde, wat voor 2011-begrippen een zwaar teleurstellend resultaat was.

2013

Kimi Raikkonen, Lotus F1, Joe Robinson, Red Bull Racing Mechanic, Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Sutton Images

In het laatste jaar van de V8-motoren werd het een stuk leuker voor Vettel. Op zaterdag was hij de snelste en ook op zondag zet het tempo er goed in. De race was echter om een andere reden zeer opvallend. Een pitstop bij Webber ging helemaal verkeerd. Een van de wielen zat niet vast bij het wegrijden, en ging zijn eigen leven leidden. Even verderop knalde het vol in de rug van een cameraman.

Op de baan was het vooral de wagen van Jules Bianchi die de show stal. Na een plof van de motor zette Bianchi zijn wagen aan de kant, maar nadat hij uit was gestapt rolde de wagen achteruit het circuit over. De Safety Car kwam naar buiten en nare gevolgen bleven uit. Aan het einde van de race kwam Kimi Raikkonen in de Lotus nog erg dichtbij Sebastian Vettel, maar de Duitser hield stand en zo won hij voor het eerst zijn thuisrace.

Komend weekend is de Formule 1 dus terug op de Nürburgring. Mercedes mag dan dit seizoen dominant zijn, dit circuit levert altijd verrassingen op en zeker in oktober zou het weer best een rol kunnen gaan spelen. Laten we hopen op een fantastische race op deze fantastische baan.