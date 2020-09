Rode vlag na crash bij herstart in GP van Toscane

Na een aanrijding in de eerste ronde, met onder meer Max Verstappen die uitviel, moest de Safety Car uitrukken op Mugello. Bij de herstart liep het meteen een tweede keer mis. De Safety Car-lichten gingen bijzonder laat uit, zodat leider Valtteri Bottas langer moest wachten om het veld op gang te brengen.

Ondertussen werd er in de buik van het peloton al volop werd versneld. Daarbij reed Antonio Giovinazzi in op onder meer de Williams van Nicholas Latifi en de McLaren van Carlos Sainz. Ook de Haas van Kevin Magnussen was bij de klapper betrokken.

Door de enorme schade en rondvliegende brokstukken op de rechte lijn werd de wedstrijd meteen op rood gezet. De veertien overgebleven rijders werden naar de pitlane begeleid, waar ze wachten op een tweede staande start.

Bottas ligt aan de leiding voor Mercedes-maat Lewis Hamilton, die een slechte start maakte, en de Ferrari van Charles Leclerc.