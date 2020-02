Testprogramma McLaren ging voortvarend: "Banden waren op"

De Spanjaard maakte woensdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya zijn eerste meters met de nieuwe MCL35. Sainz reed 161 ronden en eindigde op de zesde plaats in de eindstand. McLaren eindigde na Mercedes (173 ronden) en Red Bull (168 ronden) op de derde plaats wat betreft de productiviteit, alle andere teams voltooiden meer dan 100 ronden. Sainz klokte een tijd (1.17.842) die zeven tienden sneller was dan zijn snelste ronde tijdens de eerste test van vorig jaar. Op een vraag van Motorsport.com over zijn eerste indruk van de McLaren, zei Sainz dat het hem alles meegevallen was op de eerste dag van de test.

“Het is best een goede prestatie dat we op de eerste dag van de test 160 ronden hebben kunnen rijden”, aldus Sainz. “We zijn tijdens de ochtend sterk begonnen. We hebben ons plan redelijk snel af kunnen werken, het positieve is dat we alle rondjes afgewerkt hebben. Eigenlijk konden we niet meer rijden omdat we niet meer banden tot onze beschikking hadden. We hebben geen enkel probleem gehad met de betrouwbaarheid, aan het eind van de dag hebben we alleen wat pitstoptrainingen en starts gedaan. Er was niet veel meer te doen. Ik ben heel erg blij en het gevoel met de auto was ook zeer positief. We konden direct beginnen, ik voelde me meteen comfortabel toen we op het circuit kwamen.”

Hoewel Sainz zich amper gericht heeft op de prestaties van de wagen, ontdekte hij wel dat een aantal zwakheden van de MCL34 opgelost waren. “Bepaalde vlakken van de auto voelden positief aan. Het belangrijkste van deze auto is dat we hopelijk nog meer kunnen ontwikkelen dan vorig jaar”, aldus Sainz. “De auto is, met wat we nu op het circuit hebben, nog heel erg basic. We gaan in de toekomst met wat nieuwe onderdelen komen en hopelijk kunnen we daarmee de andere zwakheden oplossen. Gelukkig is deze auto een stap in de goede richting.”

Het verraste Sainz enigszins dat de rondetijden zo snel waren, maar de Madrileen verklaarde dat de omstandigheden nagenoeg perfect waren. “Het voelde heel erg goed. Een Formule 1-auto voelt altijd heel snel aan, maar ik denk dat de 2020-wagens sneller dan ooit gaan zijn”, vervolgde hij. “Ik was deze ochtend niet eens veel aan het pushen en reed al een 1.18, ik zag meteen dat we snel waren en dacht dat we misschien wel een ‘gouden ei’ gevonden hadden. Maar toen zag ik dat de anderen ook snel waren en 1.17 of 1.18 reden. De omstandigheden waren heel goed, de lucht was koel en er stond bijna geen wind. Het was ideaal weer om kilometers te maken in een Formule 1-wagen. Het verraste mij dat er zoveel grip was in de bochten en dat ik zo laat kon remmen. Het kost altijd een paar ronden om te beoordelen hoe snel deze wagens zijn.”

Donderdag komt Lando Norris in actie met de MCL35. Vrijdag is het dan weer de beurt aan Sainz.

Met medewerking van Luke Smith