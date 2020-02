Overzicht: Deze coureurs komen op de tweede F1-testdag in actie

De eerste dag van de Formule 1-test in Barcelona ging de boeken in als een van de meest productieve testdagen in recente jaren. Alle teams reden woensdag meer dan 100 ronden en de sessie werd geen enkele keer stilgelegd vanwege technische problemen of crashes. Daarmee is de stemming bij de meeste teams behoorlijk positief na de eerste acht uur testen.

Lewis Hamilton reed woensdag alleen tijdens de middagsessie en was met 92 ronden niet alleen bijzonder productief, hij was ook nog eens de snelste. Donderdag delen de coureurs van Mercedes de wagen opnieuw, Hamilton trapt donderdagochtend af. Valtteri Bottas neemt de middag voor zijn rekening.

Max Verstappen was woensdag met 168 ronden de meest productieve coureur op het Circuit de Barcelona-Catalunya, maar de Limburger moet vandaag vanaf de zijlijn toekijken hoe teamgenoot Alexander Albon zijn eerste meters achter het stuur van de RB16 gemaakt. Verstappen verklaarde woensdag na afloop van de sessie dat de wagen op ieder vlak iets beter is geworden, het is de vraag of Albon dat ook naar een productieve dag kan vertalen.

Sergio Perez maakte woensdag indruk door de derde tijd te rijden, hij kwam in de middag niet meer in actie omdat Lance Stroll het stuur in handen had. Nu komt de Mexicaan wel een volledige dag in actie. Dat geldt ook voor Pierre Gasly, Romain Grosjean, Lando Norris en Kimi Raikkonen. Deze heren maken donderdag hun eerste meters met de nieuwe wagen.

Ook Sebastian Vettel gaat naar verwachting donderdag voor het eerst rijden in de Ferrari SF1000. Vettel moest zich woensdag ziek afmelden, Ferrari gooide de planning om en Leclerc nam de volledige dag voor zijn rekening. Ferrari heeft voor donderdag beide coureurs ingepland staan, Vettel komt in de middag in actie.

De actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya begint andermaal om 9.00 uur. Zoals altijd doet Motorsport.com uitgebreid verslag en brengen onze mensen ter plaatse je het laatste nieuws.

Overzicht van de coureurs die woensdag in actie komen: