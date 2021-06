Capito: “Denk dat Russell best graag bij Williams wil blijven”

Russell rijdt al in dienst van Williams sinds hij er in 2019 zijn Formule 1-debuut maakte. Bij het achterhoedeteam weet de Brit regelmatig indruk te maken op zaterdag, maar in de races blijkt het scoren van punten ook voor Russell een lastige opgave. Zo ook tijdens de GP van Stiermarken: hij reed in de kwalificatie knap de elfde tijd, waarna hij in de race lang op P8 rondreed. Een probleem met de power unit voorkwam echter dat Russell de finish haalde en punten scoorde.

De jonge Brit hoopt volgend jaar de overstap te maken naar het team van Mercedes, de fabrikant waar hij sinds 2017 al deel uitmaakt van het talentenprogramma. De verwachting is dat Lewis Hamilton ook volgend jaar zal terugkeren bij het team van Toto Wolff. Eerder deze week werd bekend dat de onderhandelingen over een nieuw contract met de titelverdediger inmiddels onderweg zijn. De toekomst van Valtteri Bottas is echter nog ongewis. Russell aast op het stoeltje van de Fin, al heeft hij daarover nog geen gesprekken gevoerd met teambaas Toto Wolff. Wel heeft Russell aangegeven dat hij deze zomer graag al duidelijk wil en het liefst – waar hij dan ook tekent – zal krabbel wil zetten onder een meerjarig contract.

Mocht het team van Mercedes toch besluiten om vast te houden aan Bottas, lijkt een langer verblijf bij Williams het enige alternatief voor Russell om actief te blijven in de Formule 1. Volgens teambaas Jost Capito zou de 23-jarige coureur uit King’s Lynn daar ook wel vrede mee hebben: “Het contract van George, een driejarige overeenkomst, loopt aan het einde van dit jaar af. Dat is alles, hij is aan het einde van het jaar vrij om te gaan en staan waar hij wil”, vertelt Capito. “Op dit moment heeft hij het denk ik naar zijn zin bij Williams. Hij vindt het fijn werken met ons en ziet welke kant het opgaat met dit team. Hij ziet de veranderingen die we doorvoeren, de aanpak waar we voor kiezen. Hij is daar heel positief over.”

“Natuurlijk, als hij de kans krijgt bij Mercedes zou het dom zijn om die niet te grijpen. Maar als die kans zich niet voordoet, denk ik dat hij best graag bij Williams wil blijven. Dat is het enige waar wij op kunnen hopen.”

Williams heeft plan B

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat Mercedes niet al teveel haast heeft met het rondkrijgen van de line-up voor 2022, wat automatisch inhoudt dat het ook voor Williams nog wel even zal duren voordat het team de rijdersbezetting voor volgend seizoen rond heeft. Capito maakt zich daar echter geen zorgen over: ‘We zijn niet overgeleverd aan iemand. Als een contract afloopt, wanneer dan ook, is er altijd een kans dat een coureur blijft of vertrekt. Dat is volstrekt normaal. We hebben uiteraard een plan B, omdat we het ook wel zien gebeuren dat Mercedes hem een aanbod doet. Maar op dit moment hoeven we geen actie te ondernemen zolang Mercedes nog niet besloten heeft wat het gaat doen.”