Na de klapbanden in Baku kondigde bandenleverancier Pirelli vorige week aan dat de Italiaanse bandenfirma vanaf de tiende race op Silverstone wil gaan rijden met een nieuwe, stevigere achterband. De kans is daarmee aanwezig dat een groot deel van de huidige kennis over de banden achterhaald zal zijn, wat – totdat de teams het nieuwe rubber volledig begrijpen – veranderingen teweeg kan brengen in de rangorde.

Op dit moment weet niemand, ook Pirelli en de teams zelf niet, in hoeverre de stevigere achterbanden voor verschillen zullen gaan zorgen. Komende vrijdag zal er tijdens de vrije trainingen voor de Grand Prix van Oostenrijk voor het eerst mee getest worden, alvorens de nieuwe achterband voor het eerst echt in gebruik zal worden genomen tijdens het daaropvolgende Grand Prix-weekend in Groot-Brittannië. De introductie van de nieuwe achterband valt samen met het allereerste raceweekend waarin er ook een sprintrace op het programma staat, wat de teams ook al met de nodige uitdagingen opzadelt. In Silverstone krijgen de teams daardoor alleen tijdens de eerste vrije training op vrijdagochtend de kans om de nieuwe achterbanden uit te proberen, alvorens in de middag de kwalificatie op het programma staat en er vervolgens nauwelijks meer iets veranderd kan worden aan de afstelling van de auto vanwege de regels van het parc fermé.

"Niemand weet echt hoe het uit gaat pakken”, reageert Mercedes-teambaas Toto Wolff wanneer hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar de impact van de nieuwe achterbanden. “Je kunt er geluk mee hebben, maar het kan ook zijn dat het nadelig voor je uitpakt. We gaan er komende week mee testen en zullen dan zien wat de banden doen. Het is voor iedereen echter een stap in het onbekende. Het beïnvloedt een hoop omdat de vrije training tegenwoordig maar een uurtje duurt. De tijd is dus toch al beperkt en dan moet je nu ook nog een andere band uittesten. Zolang het echter voor iedereen hetzelfde is kunnen we er wel mee omgaan. We gaan de uitdaging aan en zullen alles te weten proberen te komen over deze banden.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, na een crash in Baku

Reactie op klapbanden

De nieuwe achterband is Pirelli’s antwoord op de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll in Azerbeidzjan. De eerste maatregel was de invoering van een nieuwe technische richtlijn van de FIA, die vanaf de Franse Grand Prix het gebruik van de banden aanscherpte, terwijl ook de spanning van de achterbanden werd verhoogd. Voor het circuit van Silverstone - een baan waar de banden onder extreme druk komen te staan en Pirelli in het verleden al de nodige problemen heeft gehad - wilde de Italiaanse bandenfirma een volgende stap zetten.

De mogelijkheid om de constructie van de band aan te passen is de afgelopen weken besproken en afgelopen vrijdag goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de Formule 1-teambazen in Oostenrijk. Pirelli-baas Mario Isola kreeg tijdens de bijeenkomst de kans om zijn verhaal te doen, terwijl ook Formule 1’s sportief directeur Ross Brawn als voorzitter van de bijeenkomst aanwezig was.

De aanwezigheid van Brawn is veelzeggend, al zegt hij zelf dat het wel mee zal vallen met de veranderingen waar de nieuwe achterbanden mogelijk voor kunnen zorgen: “Het is een evolutie”, vertelde Brawn na de bijeenkomst aan Motorsport.com. “Pirelli wil wat extra marges inbouwen voor de teams. Het is een wijze ingreep waar alle teams denk ik wel achter staan, het is een logisch besluit. Ik denk dat de situatie al onder controle was met de wijzigingen op het gebied van de bandenspanning, maar we willen onszelf iets meer speelruimte geven.”

Kan de verandering leiden tot klachten van teams die minder snel in staat zijn om zich aan te passen aan het nieuwe rubber? “Nou, de Formule 1 is heel competitief, dus er zal altijd wel iemand zijn die ergens een probleem in ziet”, vervolgt Brawn. “Ik denk echter dat het wel mee val vallen. De teams werken heel goed mee dus ik denk dat er geen problemen zullen zijn.”

De teams hebben tot dusver slechts beperkte info gekregen over de nieuwe banden. Dinsdag krijgen ze meer details, alvorens elke coureur vrijdag twee sets tot zijn beschikking krijgt om te gebruiken in de eerste of de tweede vrije training voor de Oostenrijkse GP, bovenop het aantal compounds dat een coureur toch al toegewezen krijgt voor een raceweekend. Die test op vrijdag is van essentieel belang: zonder positieve uitkomst zal er namelijk niet met de nieuwe achterbanden geracet kunnen worden op Silverstone.

Nieuwe constructie

“We hebben het over een constructie die we nog nooit op de baan hebben getest”, licht Isola toe. “Deze constructie is gebaseerd op een idee dat we vorig jaar kregen, toen we de banden voor 2021 aan het ontwikkelen waren. Zoals je je misschien nog kunt herinneren hebben we in Portimao verschillende constructies uitgeprobeerd, alvorens we te maken kregen met een deadline om de nieuwe constructie voor 2021 te homologeren. Na Portimao hadden we echter nog een aantal ideeën over hoe we de achterband robuuster konden maken, waarna we wat prototypes hebben gemaakt. We hebben binnenhuis een aantal tests uitgevoerd om de degelijkheid van deze constructie uit te testen en de uitkomst was in dit geval positief.”

“De 2021-constructie is absoluut een stap beter dan die van 2020, maar de nieuwe constructie die we voorstellen is nog eens een verbetering als je het hebt over de robuustheid van de band. Waarom we er mee willen testen en waarom we hem willen introduceren? Omdat we met het nieuwe directief van de FIA nu een veel betere situatie hebben. Het aantal en soort controles van de FIA geeft ons nu een goede garantie over hoe de teams omgaan met hun banden.”

A Pirelli-engineer aan het werk

Toch is er volgens Isola ook nog voldoende ruimte voor verbetering: “We hebben nog altijd geen standaard sensor die de bandenspanning meet. Voor 2022 is de introductie daarvan onmogelijk. De situatie is drastisch verbeterd vergeleken met een aantal races geleden, maar we kunnen nog altijd niet controleren met welke spanning er gereden wordt. We hebben een druk jaar voor de boeg, dus het zou een verkeerde beslissing zijn om geen gebruik te maken van een oplossing die we toch al achter de hand hadden.”

De nieuwe bandenconstructie geeft Pirelli ook de mogelijkheid om alvast wat ideeën voor 2022 uit te proberen: “Deze nieuwe constructie bevat een aantal concepten die we volgend jaar ook voor de nieuwe 18 inch wielen willen gebruiken”, vervolgt Isola. “Toen we vorig jaar dus deze verbeterde constructie ontdekten in het prototype, hebben we het concept ook meegenomen in de ontwikkeling van de 18 inch banden. Het idee achter beide banden is hetzelfde, dus het zal een goede test voor de 18 inch wielen zijn als we er nu ook al met de 13 inch wielen mee rijden.”

Net als Brawn denkt ook Isola dat de nieuwe achterband geen grote gevolgen zal hebben voor de teams: “Ik verwacht geen verandering in hoe er mee gereden kan worden. Het is natuurlijk een andere constructie wat betreft de geometrie en het ontwerp van de band, maar het externe profiel van de band blijft onveranderd. Dat zou anders namelijk weer van invloed zijn op het ontwerp van de vloer van de auto en de downforce aan de achterzijde. Op deze elementen zal het dus geen invloed hebben. Ik verwacht verder geen grote verandering in de balans of dat soort zaken, maar we moeten er eerst op de baan mee testen om dat te kunnen bevestigen.”

Hoewel Isola dus benadrukt dat het profiel van de band onveranderd zal blijven, zal de stijvere wang van de band wel anders reageren in de bochten. Dit zal onvermijdelijk een aerodynamische impact hebben op de interactie tussen de band en de vloer, een cruciaal onderdeel van alle 2021-auto’s. Verder moet er ook rekening gehouden worden met de impact op de auto’s zelf. De banden vormen een cruciaal onderdeel van de ophanging aangezien deze voor extra vering zorgen. Met een stevigere wang zal daarmee onder andere ook de vering van de auto veranderen, met alle gevolgen van dien. Mocht Pirelli dit verschil ingecalculeerd en meegenomen hebben voor de rest van de constructie, dan blijven de verschillen tussen de twee constructies mogelijk alsnog minimaal.

“Op papier zullen de veranderingen niet groot zijn als het aankomt op het verwachte gedrag”, vervolgt Isola. “Ik denk dan ook niet dat ze van invloed zullen zijn op de huidige rangorde bij de teams. We zullen ermee moeten testen en ze zullen de nieuwe band zo snel mogelijk willen begrijpen. Dat is normaal, er is altijd een leercurve. Maar we hebben het hier niet over een compleet andere band. Dat betekent dat deze leercurve waarschijnlijk niet heel lang zal duren.”

Hoewel de teams niets te zeggen hebben over de nieuwe banden, legt Isola wel uit dat de teams de verandering geaccepteerd hebben om daarmee de veiligheid te vergoten. Opvallend genoeg stelt de nieuwe constructie Pirelli in staat om de druk in de achterbanden weer iets te laten zakken, nadat deze voor de races in Frankrijk en Oostenrijk verder werd opgevoerd.

“De nieuwe constructie is ontworpen voor een lagere bandenspanning dan de huidige. Met een robuustere band kun je ook lagere bandenspanningen hanteren. De uiteindelijke bandenspanning wordt gebaseerd op simulaties die wij ontvangen, terwijl we ook rekening houden met welke bandenspanning er daadwerkelijk gereden wordt zodra ze zich stabiliseren op de baan.”

Geen zorgen voor Silverstone

Mocht de test met de nieuwe achterbanden komende vrijdag niet goed uitpakken, kan er volgens Pirelli ook prima met de huidige constructie gereden worden op Silverstone. De bandenfirma is niet bang voor een herhaling van de bandenproblemen die vorig jaar te zien waren op het Britse asfalt. “Nee daar zijn we niet bang voor, omdat we dit jaar de constructie hebben gewijzigd. De voorband is dit jaar anders. Niet alleen de constructie, maar ook het profiel. We hadden de kans om de constructie voor 2021 daar verder te verbeteren, een stap die bij de achterbanden niet mogelijk was. Met de nieuw ingevoerde maatregelen zijn we echter niet bezorgd om de kwaliteit van de huidige band. We willen de nieuwe constructie introduceren omdat het kan, omdat we denken dat we meer marge hebben, niet omdat ik me ergens zorgen om maak.”

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, Charles Leclerc, Ferrari SF21, en Mick Schumacher, Haas VF-21, maken een oefenstart

Hoe staan de teams tegenover de verandering? Over het algemeen vrij positief omdat Pirelli met de nieuwe achterband vooral de veiligheid verbetert. “De veiligheid is aan het einde van de dag het allerbelangrijkste.”, vertelt McLaren-teambaas Andreas Seidl aan Motorsport.com. “Wij staan dan ook volledig achter het initiatief van Pirelli en de FIA om in Oostenrijk te testen met de nieuwe constructie en hem vervolgens mogelijk in gebruik te nemen vanaf Silverstone. Net als de technische richtlijnen die in Paul Ricard zijn ingevoerd is dit denk ik een belangrijk initiatief om te garanderen dat onze coureurs veilig zijn zodra ze het circuit op gaan.”

“Met een verandering in de constructie van de banden halverwege het seizoen is er altijd een kans dat er winnaars en verliezers zullen zijn. In zo’n geval denk ik echter dat we onze opportunistische gedachten even aan de kant moeten zetten en de veiligheid de absolute prioriteit moeten geven. Daarom staan we er ook achter.”

Aston Martin is een team dat dit seizoen het bandenmanagement goed op orde lijkt te hebben, en daarmee dus ook meer te verliezen heeft met de invoering van een nieuwe band. Teambaas Otmar Szafnauer kan dan ook niet ontkennen dat de verandering mogelijk een negatieve invloed kan hebben: “Het is al eerder gebeurd. Volgens mij hebben we dit een aantal jaar geleden ook al gehad”, vertelt de Amerikaan. “Ik weet nog wel dat de constructie ons toen totaal niet lag en we een stap achteruit maakten. Hopelijk krijgen we deze keer de nieuwe band dus ook onder de knie. We krijgen dinsdag al wat extra informatie, waarna er vrijdag door alle teams veertig sets uitgeprobeerd zullen worden. Daarmee zal er een hoop data worden verzameld. Zodra we die hebben zullen we ook een goed besluit nemen.”

“Het zijn een hoop veranderingen voor Silverstone. Nieuwe banden en de invoering van een sprintrace, maar we krijgen het wel voor elkaar. We zullen het tot een goed einde brengen.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Rest ons alleen nog de coureurs. Hoe kijken zij aan tegen de invoering van de nieuwe achterbanden? “Ik geloof niet dat de vorige band onveilig was”, aldus GPDA-voorzitter George Russell tegenover Motorsport.com. “We weten dat dit wordt gedaan vanwege de klapbanden, dus als er iets ligt dat iets veiliger is, zie ik niet in waarom we dat niet zouden moeten gebruiken. We zullen zien hoe we er mee om kunnen gaan. Het zal mij verbazen als we grote verschillen gaan zien. De band zal alleen iets degelijker zijn.”

“Als we dit doen omwille van de veiligheid mogen we niet klagen”, vult Esteban Ocon aan. “We hebben gezien dat banden kapot gaan, dat ze het begeven. Het is dan ook goed dat er oplossingen worden bedacht om dat te voorkomen, zeker met het oog op Silverstone. Totdat ik ermee getest heb kan ik er niet echt over oordelen. Het zal interessant worden omdat iedereen de huidige kennis over de banden een beetje moet bijstellen, terwijl het op het gebied van de banden toch al best lastig is om het precies juist te krijgen.”

Andere coureurs hopen juist garen te spinnen bij de invoering van de nieuwe bandenconstructie. In tegenstelling tot Aston Martin heeft Ferrari dit jaar bijvoorbeeld nogal wat moeite wat betreft het omgaan met de banden. “Voor ons is het alleen maar positief, om te zien of het de huidige trend wat kan veranderen”, zegt Carlos Sainz. “Het kan ons helpen, wie weet? Ik geloof dat wij vooral problemen hebben met de voorbanden, maar we zullen zien.”