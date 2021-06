Het smeermiddel dat Red Bull een boost geeft in de F1-titelstrijd

Red Bull heeft suggesties dat de motor sterk verbeterd zou zijn naar het rijk der fabelen verwezen om de doodsimpele reden dat het volgens het reglement niet toegestaan is. Het ontwikkelen van motoren ligt immers stil als gevolg van de bevriezing. Maar er zijn andere factoren die in het voordeel van Red Bull gewerkt hebben. Ten eerste kunnen we dan wijzen op de downforce-specificatie van het energiedrankenmerk. De formatie van Max Verstappen komt met aanzienlijk minder downforce in actie dan wat Mercedes nodig heeft om de auto te laten werken. Maar er is nog iets anders: Hoewel de krachtbron van Honda hetzelfde is gebleven, zijn er wat andere elementen die in het voordeel van Red Bull werken.

Ten eerste is de manier waarop de Honda-motoren nu gebruikt worden zeker een factor. Nu de Japanners meer vertrouwen hebben in de betrouwbaarheid en geleerd hebben over het managen van de krachtbron, is het makkelijker om de motor met een agressievere motorstand te laten rijden. Het materiaal dat voor het goed laten lopen van de motor gebruikt wordt is bovendien anders. Smeermiddelenleverancier ExxonMobil kwam tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan met een nieuw soort olie om het team verder vooruit te helpen. Het gebruik van het nieuwe Mobil 1-goedje is buitengewoon interessant aangezien ExxonMobil gebruik gemaakt heet van ingrediënten die traditioneel niet gebruikt worden in smeermiddelen.

De rol van de cosmetica-industrie

Het eindresultaat is dat de olie componenten heeft die normaal in de cosmetica-industrie gebruikt worden, maar nu helpen om een beschermend laagje aan te brengen op de metalen delen van de motor. Dit zorgt ervoor dat de motor beter beschermd kan worden tegen extreme warmte en slijtage. ExxonMobil wil vanzelfsprekend niet loslaten welke specifieke middelen gebruikt zijn, maar wel dat dit een belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van het product. Tomek Young, ExxonMobil Global Motorsport Technology Manager, vertelt in gesprek met Motorsport.com: “De cosmetica-industrie geeft ons vele natuurlijke componenten waarmee we kunnen werken, we hebben een reeks producten moeten bekijken voordat we het beste konden selecteren. Deze nieuwe componenten hebben we ingezet omdat er een duidelijk voordeel is op het gebied van de houdbaarheid van metalen, het terugdringen van frictie, het helpt bij het genereren van meer vermogen, terwijl we efficiënter en veiliger kunnen werken. Dit soort voordelen betaalt zich uit in de mogelijkheid om een motor beter te laten werken, ook nog eens in een groter window wat betreft de omstandigheden.”

Young onthulde dat ExxonMobil al jaren experimenteert met dergelijke middelen, maar dat het tot vorig jaar duurde voordat het bedrijf de kennis echt in de praktijk kon brengen. “Sommige elementen van de chemische compositie die we in deze nieuwe motorolie gebruikt hebben, staan ver van wat we normaal in onze producten zouden gebruiken”, vervolgt Young. “Wat enkele jaren geleden nog een buitenkans leek - weinig uitstoot, een hoge temperatuur, weinig frictie op de onderdelen – hebben we nu met ons team in de praktijk kunnen brengen in samenwerking met Honda en Red Bull. We geloven dat dit nieuwe platform ons in de toekomst ook meer kansen gaat geven.”

Op alle vlakken winst

Op het eerste oog heeft de motorolie weinig invloed op de topsnelheid, maar met de huidige reglementen en het gelimiteerde gebruik van motoren is het juist heel belangrijk. Wanneer de olie zorgt voor minder frictie in de motor en een boost is voor de betrouwbaarheid, kunnen teams over een langere tijd meer vragen van een krachtbron. Red Bull-hoofdengineer Paul Monaghan zegt: “Als het maar een klein beetje invloed heeft op de betrouwbaarheid, dan hebben wij het makkelijker om te voldoen aan het gebruik van drie motoren per jaar. Het geeft ons ook kans om meer kilometers te maken in de hoogste motormodus. Daarnaast kunnen we meer leren over de wagen tijdens een raceweekend en is het geen beperkende factor voor ons. Wat betreft de prestaties en de efficiëntie van de motor maken we kleine stapjes die helpen bij de algehele prestatie van de auto.”

Het is moeilijk om de bijdrage van ExxonMobil in de snelheid van Red Bull exact uit te drukken, maar Young is ervan overtuigd dat het element zeker geholpen heeft: “We werken nog altijd samen met Red Bull en Honda om meer data te verzamelen”, zegt hij met betrekking tot de rol van motorolie. “Het team werkt constant aan het verfijnen van elk aspect dat kan bijdragen aan een voordeel, uiteraard spelen verschillende aanpassingen een rol. Het is moeilijk om de rol van motorolie in perspectief plaatsen tegen de brandstof, de parameters van de krachtbron en aerodynamica. Maar we hebben verschillende formules getest in het laboratorium van Red Bull en Honda voordat we ermee gaan racen.”

De introductie van dit nieuwe soort motorolie is de eerste stap voor Honda en Red Bull om meer winst te boeken met de krachtbron, stelt Young. “We hebben een product dat zo ongebruikelijk is, dat de motor wellicht nog wel harder gebruikt kan worden. We kunnen dus ook werken aan betere aerodynamica en het verruimen van de ideale omstandigheden waarin we kunnen werken.”

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat er een significant voordeel is: een motor die met meer vermogen en meer warmte goed kan blijven werken, geeft meer mogelijkheden en stelt teams in de gelegenheid minder compromissen te maken op het gebied van koeling. Het was geen verrassing dat Mercedes en Lewis Hamilton onder de indruk waren tijdens de race in Stiermarken. Horner benadrukte dat de motorolie een grote rol speelde: “Zij verdienen de credits voor de wijzende vinger van Lewis richting onze motor.”