Bottas: "Australië blijft mijn hoogtepunt van het jaar"

Bottas bleek in Australië direct vlijmscherp en leek met de tweede startplek, zege en extra punt voor snelste raceronde een grote bedreiging te gaan vormen voor teamgenoot Lewis Hamilton in de jacht op de wereldtitel. Ook al is hij er na de eerste handvol races niet in geslaagd die vorm door te zetten naar de rest van het jaar, werkte hij wel zijn beste seizoen tot nu toe af. Die allereerste GP blijft wat hem betreft dan ook het hoogtepunt. "Dat blijft nog steeds Melbourne", vertelde hij aan Motorsport.com. "Het is raar, maar als ik terugdenk aan die race, dan voelt het bijna alsof het iemand anders was. Het was heel onwerkelijk en voelde gewoon te makkelijk. Het is een apart gevoel, maar dat was dus met afstand mijn beste race ooit. Ik had niet eens pole, maar wel een goede start vanaf P2 en nam vanaf dat moment de leiding over."

In totaal heeft Bottas dit seizoen vier races gewonnen en vijf keer pole gepakt. Hij sloot het kampioenschap met 326 punten als vice-kampioen af, 48 punten boven Verstappen en 87 punten onder Hamilton. Een paar van die races behoren tot zijn persoonlijke top-vijf, laat hij weten. "Er zaten een paar goede races tussen die ik tot mijn top-vijf ooit reken. Austin is daar er denk ik één van, die race was erg leuk. Japan was ook een mooie." In beide gevallen startte hij niet van pole en moest hij de raceleider inhalen om te winnen. In Amerika was dat laat in de race, in Japan nog voor de eerste bocht bij de start.

Vergeleken met zijn voorgaande jaren bij Mercedes was de tweede seizoenshelft van Bottas een stuk sterker, tot groot genoegen van de coureur zelf. "Het doel is altijd om te proberen het beter te doen dan de vorige keer. En na 2017 voelde 2018 daarom als een grote teleurstelling, het was bijna alsof ik een stap terug had gezet. Nu gaat het weer de goede kant op en zie ik welke kleine verbeteringen ik heb gemaakt en wat ik erbij heb geleerd. Dat het harde werk op een bepaald moment loont is erg fijn. Toen Lewis de titel veiligstelde, was ik eerst teleurgesteld. Ik wist dat het alweer 'game over' was en ik mijn doel dus niet heb bereikt. Maar de [overwinning in de] race hielp me snel dat goede gevoel terug te krijgen. Ik kijk positief terug op het seizoen vanwege alles wat ik heb geleerd."

Met medewerking van Scott Mitchell