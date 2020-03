Luyendyk onder indruk van Zandvoort: "Kombocht doet mijn naam eer aan"

Het kon bijna niet symbolischer: de laatste bocht van start-finish is voorzien van een serieuze banking en draagt ook nog eens de naam van een tweevoudig Indy 500-winnaar. "Ja. Het is wel heel toevallig dat die bocht mijn naam al droeg. Ik vind het een hele bijzondere eer, dat heb ik altijd al gevonden. En ik ben ook echt onder de indruk van die bocht, hij doet mijn naam zeker eer aan. En dat geldt andersom trouwens ook", laat Luyendyk in gesprek met Motorsport.com weten.

Dat de bocht in kwestie nu 'makkelijk vol gas' is geworden, neemt Luyendyk dan maar op de koop toe. Het mag de pret niet drukken. Vooral omdat het een duidelijk doel dient. "Mensen moeten niet vergeten dat het doel van deze bocht is om een goede 'setup' te creëren voor inhaalacties richting de Tarzanbocht. Ander kon je daar gewoon niet inhalen. Dus [het veranderen van] de Luyendykbocht was echt noodzakelijk", vervolgt de naamgever ervan.

De eerste ervaring van Luyendyk op de vernieuwde omloop was dus meteen een aansprekende: aan de zijde van Verstappen junior. Oude beelden laten zien dat Jos Verstappen het niet altijd naar zijn zin heeft naast zoonlief in de auto, maar Luyendyk heeft er geen problemen mee. "Ik vond het eigenlijk wel prettig. Ik dacht alleen bij mezelf: als de remmen en banden het maar blijven doen. Ik zal zelf trouwens wel ietsje minder hard rijden", vervolgt hij met een glimlach. "Maar goed: je zag bij Max ook weer meteen wat voor een geweldige wagenbeheersing hij heeft, het is voor hem net alsof hij piano aan het spelen is. Dat is echt prachtig om te zien, een mooie ervaring."

Bekijk hierboven het hele interview met Arie Luyendyk over zijn eerste indruk van het vernieuwde Circuit Zandvoort en zijn ervaring aan de zijde van Max Verstappen.