Verstappen prijst vernieuwd Zandvoort: "Erg uitdagend"

Circuit Zandvoort is nu officieel klaar voor de terugkeer van de Formule 1 in het eerste weekend van mei. De duinenomloop kreeg voor de komst van de F1-wagens twee bankings in de Luyendyk- en Hugenholtz-bocht, maar verder blijft het unieke en uitdagende karakter van Zandvoort behouden. Dat stelde ook Max Verstappen vast, die het circuit mocht openen met een Red Bull RB8 uit 2012. "De banking in bocht 3 (de Hugenholtz) is echt geweldig", stelde de Nederlander na zijn eerste kennismaking. "Daar kan je verschillende lijnen volgen. Ook de laatste bocht [de Luyendyk] is zeker een interessante bocht. Het is makkelijk volgas, maar met de DRS en de krachten die erbij komen [door de banking] blijft het afwachten. Dicht achter iemand anders rijden is sowieso lastig."

Dat Verstappen nu een voordeel heeft voor de race na zijn demonstratieronden is veel gezegd, maar de Limburger vindt het wel nuttig om de baan al een keertje van dichtbij te hebben besnuffeld. "Misschien is het een kleine voorsprong. Het is altijd goed om een eerste keer op een circuit te rijden en te kijken hoe het eruit ziet. Zo had ik niet verwacht dat bocht drie zo steil zou zijn. De binnenkant valt echt van je weg, dus het is een blinde bocht wanneer je instuurt."

"Het hele circuit is erg uitdagend. Er zijn nog steeds niet zoveel uitloopstroken, dus het is een uitdaging om de limiet op te zoeken en dat is ook goed. Daar houden we van, zeker met deze moderne Formule 1-wagens. Ik kijk er dan ook erg naar uit. Ik krijg ontzettend veel steun van de fans, dus mijn thuisrace wordt op dat vlak helemaal "crazy". Ik hoop dat het een geweldig weekend wordt."

Bekijk de onboardbeelden van Max Verstappen op Zandvoort