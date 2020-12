Seidl: Noodzaak om updates naar voren te halen heeft ons geholpen

De teams mogen de wagens weliswaar verder ontwikkelen voor het seizoen 2021, om de kosten te drukken is wel besloten om die ontwikkeling binnen de perken te houden. Aan de aerodynamica mag nog steeds volop gewerkt worden, maar voor andere veranderingen moeten tokens worden ingezet. Elk team kan deze winter twee tokens inzetten. McLaren is beide tokens echter al kwijt aan de wijzigingen die aan de auto gedaan moeten worden om de overstap naar een andere motorleverancier te faciliteren. Na drie seizoenen met Renault rijdt het team uit Woking volgend jaar weer met een Mercedes-motor.

Wilde McLaren nog andere dingen aan de wagen veranderd hebben voor 2021, dan moest dat dus voor het einde van het seizoen 2020 gebeurd zijn. Die versnelde ontwikkeling droeg ertoe bij dat de Britse formatie een behoorlijk goed seizoen draaide. Lando Norris en Carlos Sainz pakten ieder een podiumplaats en in het constructeurskampioenschap eindigde McLaren als derde, ondanks dat de RP20 van Racing Point overwegend sneller was dan de MCL35.

“Gezien de beperkingen waarmee we deze winter te maken hebben - door de motor hebben we geen tokens meer - moesten we dit jaar vol aan de bak om updates naar voren te halen waar we anders pas in de winter mee aan de slag zouden zijn gegaan”, vertelt Seidl aan onder andere Motorsport.com. “Dit zorgde voor een immense druk op de jongens in de fabriek die belast zijn met de ontwikkeling en productie van de auto. Maar ik ben erg blij met alle updates die we hebben weten te introduceren. Het was niet altijd even makkelijk, omdat je tijdens een raceweekend natuurlijk maar beperkt de tijd hebt om nieuwe onderdelen te evalueren, aangezien je je ook nog zo goed mogelijk moet zien voor te bereiden op de rest van het weekend en er op sommige vrijdagen ook nog banden moesten worden getest. Maar ik ben erg blij met de stap die we hebben gemaakt in de aanloop naar het seizoen en de stap die we daarna tijdens het seizoen hebben kunnen maken.”

“Het laat zien dat het ontwikkelingsproces onder leiding van James goed verloopt”, prijst Seidl de bijdrage van technisch directeur James Key. “En dat er een goede correlatie is tussen de CFD, de windtunnel en het circuit. Ik zou ook niet zeggen dat het steeds om kleine updates ging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe we de neus van de auto hebben veranderd, dan zie je dat er sprake is van een flinke wijziging in het aerodynamische concept van de wagen.”

Seidl is alles bij elkaar ook tevreden over hoe de zaken op het circuit zijn verlopen. Sainz en Norris streden regelmatig aan de voorkant van het middenveld mee. “Op de eerste plaats hadden we gedurende het hele seizoen een competitieve auto. Het was een beetje een allrounder”, antwoordt Seidl op de vraag hoe McLaren Racing Point heeft verslagen voor de derde plaats. “We slaagden er over het algemeen in om Q3 te bereiken en waren zodoende altijd in de positie om in de races voor goede punten te vechten. Het raceteam heeft het geweldig gedaan. Hoe we de races en kwalificaties hebben uitgevoerd, was gewoon erg goed. De betrouwbaarheid van de auto was eveneens voortreffelijk. We hadden dit jaar geen enkele DNF, wat een grote stap voorwaarts was ten opzichte van een jaar eerder. En ‘last but not least’ hebben onze twee coureurs het natuurlijk sensationeel gedaan, net als het jaar ervoor. Dankzij hen hebben we al die punten te danken.”