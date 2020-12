Podcast-jaaroverzicht (deel 2): Mercedes superieur, Verstappen sterker

Het management van Red Bull Racing gaf voor de start van het seizoen hoog op over de titelkansen. Het team beleefde immers de beste winter ooit. Men kwam echter bedrogen uit toen men zich bij Mercedes nog eens kwaad had gemaakt en nog een schepje bovenop de ontwikkeling van de W11 had gedaan. Mercedes bouwde de meest dominante F1-wagen aller tijden en behaalde samen met Lewis Hamilton een zevende wereldtitel.

Max Verstappen presteerde ook dit seizoen weer beter. Hij zat in een duidelijk mindere auto dan de Mercedes-mannen, maar toch scheelde het niet veel of de Limburger had Valtteri Bottas over de knie gelegd. Was Verstappen op fouten te betrappen dit seizoen? Op Hongarije en Turkije na eigenlijk niet. Hoe anders was dat bij teamgenoot Alexander Albon. De jonge Thaise Brit verzoop bij Red Bull Racing. Zelfs toen hij in de laatste fase van het seizoen nog een reddingsboei toegeworpen kreeg, wist hij zich niet meer te redden.

We bespreken in dit tweede deel ook de prestaties van McLaren, Racing Point en Renault. Al die teams deden dit jaar mee om de derde plaats bij de constructeurs. McLaren eindigde uiteindelijk op die positie, met Carlos Sainz en Lando Norris heeft het team de magere jaren nu definitief achter de rug. Racing Point kwam dit seizoen juist in het nieuws vanwege de kopieerzaak, maar het team kwam er met een redelijk milde straf vanaf. Daardoor kon de formatie blijven rijden met de onderdelen van Mercedes en deed het team het boven verwachting in een door corona verstoord seizoen.

Bij Renault kijkt men tot slot terug op een seizoen waarin er wel degelijk stapjes zijn gemaakt, al heeft het Franse fabrieksteam de aansluiting met de topteams nog niet gevonden. Volgend seizoen komt Fernando Alonso bij het team en dat wordt natuurlijk interessant, wat wordt dan bijvoorbeeld de rol van Esteban Ocon? Dit en nog veel meer hoor je in een extra lange aflevering van de GPUpdate Podcast. Onder leiding van host Erwin Jaeggi bespreken F1-journalisten Mike Mulder, Ronald Vording en Mark Bremer de bovenste helft van de ranglijst in detail.