AlphaTauri: Tokens zullen niet de doorslag geven in 2021

In een poging om de kosten voor de teams te drukken, besloot de Formule 1 vorig seizoen om de nieuwe groundeffect wagens een jaartje door te schuiven (naar 2022) en nog een seizoen langer door te blijven rijden met de bolides van 2020.

In grote lijnen mogen die nauwelijks verder doorontwikkeld worden, maar op aerodynamisch gebied zijn er een stuk minder beperkingen en om de teams toch wat tegemoet te komen heeft de autosportfederatie ook nog eens besloten elk team twee tokens te geven waarmee ze zelf mogen bepalen welke grotere delen van de auto ze willen aanpassen. McLaren zal die tokens bijvoorbeeld inzetten om de nieuwe Mercedes-krachtbronnen in de MCL35 te hengelen, maar de meeste andere teams zullen ze gebruiken om de verloren gegane downforce terug te vinden. Die downforce is dit jaar minder omdat de FIA ook nog eens heeft bepaald dat de vloer en diffuser minder downforce mogen leveren.

Alle tokens ten spijt denkt Egginton niet dat die het verschil zullen gaan maken in 2021. “Je zou [met zo’n token] kunnen kiezen voor een nieuwe neus, maar een neus gaat je aerodynamische concept niet maken of breken”, legt de technische chef van AlphaTauri uit. “Je zou een beetje aan het chassis kunnen prutsen. Ik denk dat iedereen behalve McLaren dezelfde krachtbron houdt dus hun tokens gaan naar de integratie van die nieuwe motor. Maar ik denk niet dat de tokens het verschil gaan maken in het aerodynamische concept en dat laatste is nog steeds een doorslaggevende factor.” Zeker in het middenveld, waar alles draait om het vinden van tienden of zelfs honderdsten van seconden.

AlphaTauri eindigde vorig jaar als zevende in het constructeurskampioenschap, ondanks dat het meer punten scoorde dan ooit tevoren en op Monza de eerste race sinds 2008 won. Het team vocht regelmatig in het middenveld met McLaren, Racing Point, Renault en Ferrari. Egginton denkt dat het komend seizoen niet anders zal zijn. “Ik verwacht opnieuw een zeer hecht middenveld, maar eerlijk gezegd weet ik de volgorde [van afgelopen seizoen] niet eens. Het doel is om in de top-vijf te komen. Als we dezelfde stap als vorig jaar kunnen maken, dan denk ik dat dat mogelijk moet zijn. Maar met de regelveranderingen voor de vloer, hebben we duidelijk nog wat werk te doen.”