Claire Williams luisterde niet naar kritiek op haar functioneren

In de zomer van 2020 maakte Williams bekend dat het team verkocht was aan de investeerders van Dorilton Capital en dat de familie zich uit de sport terugtrok. De nieuwe eigenaren hebben verklaard vast te willen houden aan de legendarische naam, maar met het vertrek van Williams is een van de originele F1-families verdwenen uit de sport. Er werd de afgelopen jaren flinke kritiek geleverd op het functioneren van Williams. Het team eindigde in 2014 en 2015 nog als derde in het constructeurskampioenschap, maar bungelt de afgelopen jaren steevast onderaan.

“We kregen veel steun en we hebben die steun ook gehad in de periode dat het minder ging, maar ik denk dat de publieke opinie zich op een gegeven moment toch wel een beetje tegen mij keerde”, zei Williams in gesprek met The Spectator. “Dat was terecht. Ik was de leider, ik was de baas en uiteindelijk heb ik de verantwoordelijk. Maar je maakt beslissingen op basis van wat op dat moment het beste is. Soms gaat het dan niet zoals je wilt, dat is ook in mijn geval gebeurd. Daar heb ik veel commentaar op gehad, vooral op social media hebben mensen flinke kritiek op mij gehad. Maar naar die ruis kon ik niet luisteren. Als ik daar energie aan had besteed, was dat heel negatief geweest. Ik had al mijn focus nodig voor het team en ik moest bewijzen dat het ik het team kon leiden.”

Williams is bovendien van mening dat haar criticasters vergeten zijn dat het in de beginperiode wel heel goed ging. “De laatste drie jaar waren ontzettend moeilijk, maar daar waren wel wat verzachtende omstandigheden voor. Mensen vergeten dat ik aan het roer kwam bij het team dat in de jaren ervoor op de negende, achtste en negende plaats geëindigd was. Ik had negen maanden de leiding over het team en het duurde een jaar voordat we op de derde plaats stonden in het klassement, dat lukte twee jaar op rij. En daarna werden we twee keer vijfde. Dat is niet slecht voor een team dat altijd bekend stond als de ‘underdog’, waar we met veel minder mensen werkten, waar we minder budget hadden dan onze tegenstanders.”