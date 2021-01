Sainz scoort punten met bezoekje aan Italiaanse fans

Sainz reed deze week zijn eerste meters in dienst van Ferrari. Het testwerk van de nieuweling was onderdeel van een grote vijfdaagse test die de Scuderia gepland had met de SF71H. Sainz reed anderhalve dag en aan het eind van de eerste dag reed hij met de brandweerwagen over het circuit naar de plek waar enkele fans de dag hadden doorgebracht. Een van de aanwezigen verklaarde ‘verbluft’ te zijn door het bezoekje van Sainz, de betreffende fan schreef: “Om 16.00u was de sessie afgelopen en stonden we klaar om te vertrekken toen er een kleine brandweerwagen op ons af kwam en bij ons stopte. Carlos stapte uit. Het was verbluffend. Hij kwam langs om ons gedag te zeggen en even met ons te praten. Wat een speciale kampioen hebben we. Bedankt Carlos, we zullen het nooit vergeten.”

Sainz verklaarde de fans een bezoekje te brengen omdat ze speciale spandoeken voor hem meegenomen hadden. “Er waren twee spandoeken”, zei hij. “Op eentje stond ‘Vamos Carlos’ en op de andere stond ‘Smooth operator’. De mensen hier in Italië kennen mijn naam en weten hoe ik graag genoemd wil worden, dus dat is een goede start. Aan het eind van de dag had ik de kans om even langs te gaan en ze te groeten. Ik wilde ze bedanken voor hun aanwezigheid en ze bedanken voor de steun op een hele speciale dag. Het is fijn om de passie voor de sport te kunnen delen met deze mensen.”

De run met de SF71H was volgens Ferrari behoorlijk succesvol. De Spanjaard zal nog even moeten wachten tot hij met de 2021-versie van de Ferrari in actie mag komen. Dat kan pas tijdens de eerste officiële pre-season test in Bahrein.