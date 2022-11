Na het binnenhalen van zijn tweede wereldtitel tijdens de Grand Prix van Japan doet Max Verstappen het absoluut nog niet rustig aan. In de Verenigde Staten won hij zijn dertiende race van het seizoen, waarmee hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel evenaarde voor het recordaantal zeges in één jaargang. De coureur van Red Bull Racing zou daarna nog drie kansen krijgen om dat record alleen in handen te nemen, maar daar heeft hij er slechts eentje van nodig gehad. Met zijn vierde zege in Mexico heeft Verstappen zijn veertiende overwinning van 2022 binnen en daarmee is hij alleen recordhouder geworden. Tegelijkertijd verbrak hij het recordaantal punten in één seizoen door zijn totaal op 416 punten te brengen.

De prestatie van Verstappen is ook niet onopgemerkt gebleven onder zijn collega's in de F1-paddock. Zo vindt zijn voormalig Red Bull-teamgenoot Alexander Albon dat de Nederlander de credits verdient voor het record. "Ik denk dat hij daar heel veel respect voor verdient. Hij is nog altijd relatief jong, maar hij heeft veel ervaring en je ziet het vertrouwen dat hij in zichzelf heeft", vertelt de huidige Williams-coureur, die vermoedt dat Verstappen zijn record kan aanscherpen tot zestien overwinningen. "Ik denk dat hij nu in topvorm verkeert. Kijk naar zijn ronde in de kwalificatie, want dat was een heel goede ronde. Als je de onboard bekijkt, was het een nette ronde en dus is hij echt in topvorm. En dan zijn er nog twee races te gaan, dus ik vermoed dat hij gewoon door blijft gaan."

Niet verbaasd dat record Schumacher uit de boeken is

Verstappen heeft het oude record van Schumacher en Vettel dus officieel uit de boeken gereden, al dient daarbij aangetekend te worden dat er in 2004 en 2013 respectievelijk 18 en 19 races werden gereden. Anno 2022 bestaat de kalender uit 22 races, dus Mick Schumacher is niet verbaasd dat zijn vader het record nu kwijt is. Ook denkt hij dat het record in de toekomst nog aangescherpt kan worden zodra de kalender verder groeit. "We vergelijken een seizoen met 22 races met een seizoen met enkele races minder, dus dat record zou er hoe dan ook eens aan gaan zodra we meer races per seizoen gaan rijden. Ik weet dus zeker dat het er mogelijk weer anders uitziet als we straks 25 races per jaar rijden", concludeert de Haas-coureur.

