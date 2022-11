F1-teams praten over mogelijke shutdown tijdens de winterperiode

Tijdens de zomerstop gaan de fabrieken van de Formule 1-teams altijd twee weken dicht. Dit is vastgelegd in het reglement. Dat is ingericht om ervoor te zorgen dat het personeel in drukke periodes genoeg tijd krijgt om tot rust te komen. Hoewel teams ook veel doen om hun personeel tijdens de winterperiode te ontlasten, staat dit niet vastgelegd in het sportieve reglement van de Formule 1. In het F1-adviescomité, waar de sportieve managers van de teams vertegenwoordigd zijn, wordt nu gesproken over de invoering van een zogenaamde shutdown tijdens de winter. De aanpak zou ongeveer hetzelfde zijn als tijdens de zomer, met een vaste begin- en einddatum waar de teams hun werkzaamheden moeten stilleggen en verplicht vrije tijd moeten opnemen.

Motorsport.com heeft vernomen dat de gesprekken over een shutdown in de winter in een vroeg stadium zitten. Nog niet alle teams scharen zich achter het voorstel. Mercedes-teambaas Toto Wolff is echter positief. Hij stelt dat het een belangrijke stap is om het personeel beter te beschermen. “Er zijn veel teambazen die hetzelfde willen als wat we in de zomer doen, in ieder geval met de kerst gaan we dicht en dan nog twee weken in het nieuwe jaar. Maar daar wordt nog over gesproken. De eerste signalen zijn positief, het gaat om de welvaart van het personeel.”

De laatste race van het huidige seizoen vindt plaats op 20 november in Abu Dhabi. Daarmee eindigt dit seizoen vroeger dan de jaren vanaf 2010, destijds werd de finale gehouden op 14 november. Het vroege eind van het seizoen komt door de start van het WK voetbal in Qatar. In de afgelopen drie seizoenen werd het seizoen telkens afgesloten in december. In 2023 vindt de officiële pre-season test voor het nieuwe seizoen een week voor de Grand Prix van Bahrein op 5 maart plaats, het wordt daarmee de langste winterstop sinds enkele jaren.

“Het is heel goed dat het seizoen een paar weken eerder eindigt dan normaal, iedereen zit echt op de limiet”, merkt Wolff. “Met nog twee races te gaan is een langere break zeker welkom, aan de andere kant hebben we genoeg mensen die tussen kerst en het nieuwe jaar keihard zullen werken. Voor het raceteam is het positief dat zij wat eerder stilstaan.”