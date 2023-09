F1 Singapore live: Volg de derde vrije training

Voor enkele teams en coureurs zal de derde en laatste vrije training van belang zijn voor een goed verloop van de kwalificatie en race. Een van die teams is - opvallend genoeg - Red Bull Racing. Zij domineren al het hele jaar, maar kwamen vrijdag totaal niet uit de verf. Max Verstappen en Sergio Perez deden hun beklag over het gevoel aan de achterkant van de bolide en Perez stelde zelfs dat hij het gevoel had dat hij elke bocht zou kunnen crashen. "We zullen ons proberen te verbeteren, maar het verschil is vrij groot. Ferrari is erg snel en bij ons ging gewoon veel slechter dan verwacht", vatte Verstappen de moeizame vrijdag samen. Kunnen zij vandaag die stap zetten?

Een team dat dus juist hoopt de voorsprong vast te houden is Ferrari. Carlos Sainz was de snelste van de vrijdagtrainingen, terwijl Charles Leclerc genoegen moest nemen met de tweede tijd - al was het verschil met achttien duizendsten van een seconde verwaarloosbaar. George Russell kwam nog wel in de buurt, maar gaf twee tienden toe op de Ferrari-coureurs. Fernando Alonso sloot aan op de vierde plaats, maar wat meer opviel bij de Aston Martin-coureur was zijn tempo in de langere run aan het einde van de tweede vrije training. Hij begon in de hoge 1.37 en kon vervolgens een tijdje in de lage 1.38 blijven, waar sommige concurrenten op dezelfde mediumband al snel in de mid-1.38 reed. Iemand die ook een goed tempo te pakken had op de mediums, was Lewis Hamilton. Hij sloot de vrijdag af op de vijfde plek.

De derde vrije training biedt de coureurs nog één kans van zestig minuten om de auto optimaal af te stellen voor het restant van het raceweekend, met enkel nog de belangrijke kwalificatie en de race te gaan. Net als de eerste vrije training vindt deze derde training echter niet onder geheel representatieve omstandigheden plaats omdat deze nog onder daglicht wordt verreden. In de kwalificatie en de race heeft de zon al plaatsgemaakt voor de maan en het kunstlicht rondom het 4,940 kilometer lange Marina Bay Street Circuit. Blijf op de hoogte van alle actie in de derde vrije training met het onderstaande liveblog van Motorsport.com met updates van journalisten ter plaatse en video's van Viaplay.