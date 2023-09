Ferrari bovenaan in F1-training Singapore, Verstappen klaagt over opschakelen

Aan het eind van de zaterdagmiddag kregen coureurs nog één vrije training voorgeschoteld om de auto naar wens te krijgen voor de in Singapore zo belangrijke kwalificatie, en dus ook voordat parc fermé van kracht is. Het is een oefensessie die door het daglicht en iets andere temperaturen niet in de meest representatieve omstandigheden is verreden, maar wel eentje die erg belangrijk was voor de teams. Het gold met name voor Red Bull Racing. Max Verstappen en Sergio Perez toonden zich vrijdag allebei zeer ontevreden over de balans in de RB19, waardoor het over een andere boeg moest worden gegooid - met behoorlijk veel werk in zowel Singapore als ook Milton Keynes tot gevolg, waar natuurlijk de ondersteuning uit de simulator vandaan is gekomen.

Verstappen opent beter dan vrijdag, Mercedes gaat al vroeg naar softs

De derde vrije training was de enige mogelijkheid om die aanpassingen in de praktijk te valideren voorafgaand aan de kwalificatie. Het mocht dan ook geen verrassing heten dat beide Red Bull-mannen in de eerste vijf minuten - net als veel van hun collega's - meteen op het asfalt te vinden waren. Verstappen bemoeit zich normaliter pas iets later in de derde training met de debatten, maar was nu al rap paraat. De eerste poging liet in ieder geval verbetering zien ten opzichte van gisteren. Zo trapte Carlos Sainz af met een 1.35.015 op de baan die na een regenbuitje weer was opgedroogd, maar dook Verstappen daar op mediums zes tienden onder. Teamgenoot Perez moest op P4 acht tienden toegeven in de eerste minuten: "De achterkant van de auto voelt nog steeds op het randje. De auto is nog altijd een beetje te scherp aan de voorkant en te los aan de achterkant."

Zoals gebruikelijk in Singapore zouden de rondetijden verder zakken naarmate er meer rubber op de baan kwam te liggen. Het betekende dat de tweede pogingen op mediums beduidend sneller bleken. Sainz nam de leiding daarin kortstondig over, maar wederom had Verstappen het antwoord paraat. De Nederlander wist te versnellen tot 1.33.660 en de Ferrari's daarmee van het lijf te houden, overigens inclusief een eerste klacht over het opschakelen. De marge op Verstappens voormalig teamgenoot bij Toro Rosso bedroeg ruim een tiende, maar Charles Leclerc wist nog tussen beide te komen. De Monegask sloot op welgeteld 0.003 seconde van Verstappen aan.

Waar Red Bull en Ferrari deze fase van de training volledig op mediums afwerkten, besloot Mercedes out of sync te gaan. Het merk met de ster gaf er met George Russell en Lewis Hamilton als eerste team vooraan een setje softs aan. De initiële poging daarop van Russell was nog niet heel indrukwekkend - die tijd kon Sainz pakken op een compound harder - maar een tweede aanzet was beter. Russell ging naar 1.32.883 en de eerste plek op de tijdenlijst. Het is een tijd waar teammaat Hamilton niet aan zou komen met een achterstand van twee tienden. Verstappen en de Ferrari's werkten in deze fase een run met meer brandstof af en zagen Liam Lawson spinnen in de eerste bochtencombinatie. De rookie van AlphaTauri kon zijn weg echter zonder kleerscheuren vervolgen.

Verstappen klaagt over opschakelen en driften, Sainz blijft Russell zeer nipt voor

Het wachten was nadien natuurlijk op de gebruikelijke kwalificatiesimulaties, oftewel: wat zouden Red Bull en Ferrari op softs kunnen uitrichten? Voordat het antwoord op die vraag werd gegeven was het woord eerst nogmaals aan Russell. Mercedes voorzag zijn W14 van een nieuw setje softs en daarop knabbelde Russell ruim een halve seconde van zijn eigen richttijd af. 1.32.364 was zodoende de nieuwe benchmark op het krappe stratencircuit, al zou Lando Norris daar in de vernieuwde McLaren met zeer interessante sidepods - een combinatie van de bekend undercut en het glijbaan-concept - 61 duizendsten onder duiken. Hamilton sloot aan op ruim twee tienden, voor Oscar Piastri, die momenteel nog maar een deel van het updatepakket heeft en de rest in Japan krijgt.

Het venijn zat hem zoals zo vaak echter in de staart, zeker in Singapore waar de baan steeds sneller wordt. Verstappen begon met nog dertien minuten te gaan aan zijn kwalificatiesimulatie, maar moest in de eerste sector meteen drie tienden toegeven. Die achterstand bleef nadien ongeveer intact, waardoor de tweevoudig wereldkampioen op 0.333 seconde genoegen moest nemen met de vierde stek op dat moment. "Ik kan echt niet rijden met dit probleem bij het opschakelen." Race-engineer Gianpiero Lambiase reageerde met: "We hadden deze opmerking al wel verwacht", waarop Verstappen weer inhaakte: "Onacceptabel." Het Ferrari-duo had dergelijke ongemakken nadien niet en wist net als een etmaal eerder de koppositie veilig te stellen. Carlos Sainz ging er als eerste echt goed voor zitten en kwam tot 1.32.065. Het bleek aan het eind van de rit genoeg voor de toptijd. Teammaat Leclerc leek overigens wederom als tweede aan te sluiten, maar verloor relatief veel tijd in de laatste sector en moest Norris en Russell zodoende voor zich dulden.

In de absolute slotfase gingen alle coureurs nog eenmaal op pad voor een ultieme poging, Verstappen na een bezoekje aan de pitstraat om het schakelprobleem ietwat te verhelpen. Sainz en Leclerc waren met het slotakkoord erg snel onderweg, maar moesten die run allebei afbreken door een momentje waarbij het hart waarschijnlijk eventjes richting de keel schoot - vooral omdat de kwalificatie hier van levensbelang is en schade dus zeer ongewenst is. Russell kende dergelijk malheur niet en legde met een achterstand van slechts 0.069 seconde juist keurig beslag op P2. Norris tekende voor twee Britten bij de eerste drie, gevolgd door Verstappen. De Nederlander verbeterde zichzelf in extremis nog en ging op ruim drie tienden van Sainz naar de vierde tijd, al stemde dat nog altijd niet tevreden: "Het opschakelen is nog steeds niet wat het moet zijn en ik drift enorm in de laatste sector. Als ik op deze manier meedoe aan een driftrace, kan ik misschien wel winnen." Sainz zorgde op zijn beurt echter voor een 'clean sweep' van Ferrari in de vrije trainingen op het stratencircuit, met in iedere oefensessie een scharlakenrode bolide bovenaan.

Uitslag: Derde vrije training Formule 1 Grand Prix van Singapore.