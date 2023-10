F1 Qatar live: Volg de kwalificatie

De eerste vrije training beloofde hoe dan ook een uitdaging te worden voor de Formule 1-coureurs. Het Losail International Circuit is voorzien van een nieuwe asfaltlaag en dankzij het sprintformat staat er na één training al wat op het spel: de pole-position voor de Grand Prix van Qatar. In die zestig minuten training klaagden de coureurs met name aan het begin van de sessie over het gebrek aan grip. Door de harde wind was er veel zand het asfalt op geblazen, waardoor het gripniveau een stuk lager lag dan in 2021, toen hier voor het eerst geracet werd. Carlos Sainz grapte al dat zijn vader het hier wel naar zijn zin zou hebben gehad, gezien zijn ervaring in de rally-racerij.

Het resulteerde in een snelste rondetijd voor Max Verstappen, maar wel een die bijna vier seconden langzamer was dan de snelste tijd in VT1 van 2021. De Nederlander trapte op die manier wel het weekend op de beste manier af. Hij was immers drie tienden sneller dan Sainz, die op zijn beurt weer een tiende sneller was dan Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Een van de verrassingen van deze sessie was Fernando Alonso. De Spanjaard reed vele ronden op de harde band en de mediumband en was uiteindelijk op die medium goed voor de vierde tijd, waar de top-drie op de zachte band had gereden. Ook Sergio Perez en Yuki Tsunoda reden hun snelste ronde op de zachte band, maar waren langzamer dan de Aston Martin-coureur. Kan dat team onder de lastige omstandigheden toch weer schitteren, of moet het weer een bijrol accepteren in de kwalificatie?

Voor Mercedes verliep de eerste training niet geheel vlekkeloos. Aan het begin van de training stonden Lewis Hamilton en George Russell nog bovenaan, maar uiteindelijk was Russell de betere van de twee met de achtste tijd. Die zette hij wel neer op de mediumband. Hamilton moest genoegen nemen met de dertiende tijd, op 1,3 seconde van Verstappen. Kan dat team nog wat tijd vinden door de afstelling aan te passen op basis van de data van VT1?

Om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar van start. Het is dan 20.00 uur in Qatar, waardoor de sessie onder het kunstlicht verreden wordt. In het onderstaande liveblog houden we je met live-updates van onze journalisten ter plaatse en video's op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.