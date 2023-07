F1 Oostenrijk live: volg de race

Max Verstappen trakteert de Nederlandse toeschouwers op de Red Bull Ring vooralsnog op waar ze voor gekomen zijn. De Nederlander pakte pole-position voor de sprintrace en won die wedstrijd enkele uren later ook. Afgelopen vrijdagmiddag stelde de regerend wereldkampioen al de beste startplek veilig voor de Grand Prix, die vandaag om 15.00 uur begint. Gaat de Red Bull-coureur voor zijn vijfde zege op rij of is er een van de mannen achter hem die de streak stopt?

Charles Leclerc en Carlos Sainz nemen direct plaats achter Verstappen op respectievelijk de posities twee en drie. Lando Norris, die ook al een uitmuntende sprint shootout reed, bemachtigde de vierde startplek. Lewis Hamilton staat in zijn Mercedes direct achter zijn landgenoot. Voor Mercedes loopt het raceweekend in Spielberg nog niet naar wens. Maakt de zevenvoudig wereldkampioen kans op het podium of zit dat er vandaag niet in? En wat kunnen Lance Stroll en Fernando Alonso in hun Aston Martins vanaf de plekken zes en zeven? Is er tempo aanwezig of wordt het een lastig verhaal?

Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Alexander Albon completeren de top-tien op de startopstelling. Zij staan onder druk van George Russell, die in zijn W14 als elfde begint. In het middenveld wordt dit jaar druk geknokt en dankzij DRS is inhalen op de korte, maar snelle Red Bull Ring allesbehalve onmogelijk. Red Bull-coureur Sergio Perez start als vijftiende. Nyck de Vries, die de twintigste tijd reed in de kwalificatie, kiest voor nieuwe power unit-onderdelen en een andere specificatie achtervleugel en start zodoende vanuit de pitlane. Bij hem staat de druk er vol op. Kan hij zich naar voren knokken en wellicht in de punten eindigen of is dat een te grote opgave?

De Grand Prix van Oostenrijk start om 15.00 uur. Motorsport.com houdt je live op de hoogte met de laatste updates vanaf het circuit en nieuwste video's van Viaplay. Wil jij niets missen van alle actie? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!