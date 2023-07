Rapportcijfers GP van Oostenrijk 2023

Banden: M (2 Ronden) M (14 Ronden) H (27 Ronden) H (30 Ronden)

Lando Norris werd terecht door de F1-fans verkozen tot Driver of the Day. De Brit zat er het hele weekend al goed bij en zijn vierde startplek was de basis voor een goede wedstrijd. Hij verloor een plaats bij de start aan Lewis Hamilton, maar zette dat later in de wedstrijd weer recht. Hij jaagde op Sainz, totdat Perez zich met het gevecht bemoeide. De McLaren-upgrades lijken te werken en het was zeker geen slechte dag voor de 23-jarige coureur.

Motorsport.com rapportcijfer 9 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 8.97 (200 inzendingen)