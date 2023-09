F1 Monza live: Volg de tweede vrije training

De eerste vrije training op het Autodromo Nazionale Monza werden zestig tamme minuten, maar wel een oefensessie die Max Verstappen als snelste afsloot. Het was echter Ferrari-coureur Carlos Sainz die de tifosi de eerste hoop op een goed resultaat gaf. Op de harde band gaf de Spanjaard slechts minimaal tijd toe op de rapste tijd van de regerend wereldkampioen. Het duo werd daarbij wel op de hielen gezeten door Red Bull-coureur Sergio Perez, die slechts 0.177 seconde toegaf op de tijd van zijn teamgenoot. Charles Leclerc moest een tiende seconde toegeven op de tijd van de Mexicaan. Kan Ferrari nog een stap maken en met beide auto's voor Red Bull Racing belanden of weet het F1-team uit Milton Keynes het gat naar de Scuderia juist te vergroten?

George Russell, waarvan donderdag bekend werd dat de Brit tot minimaal eind 2025 nog in een F1-auto van Mercedes rijdt, knokte zich in VT1 naar P5. Hij gaf een halve seconde toe op de tijd van de snelste man. Het verschil tussen Russell en Alexander Albon op de tiende plek was iets meer dan twee tienden. Dit betekent dat alles nog mogelijk is in het restant van het weekend. Het is dus nog lang niet zeker wie het tweede of derde snelste team gaat worden op Monza. De formatie waar zeker nog een stap gemaakt moet worden, is Alpine. Pierre Gasly en Esteban Ocon tekenden voor respectievelijk de veertiende en zeventiende tijd, wat ruim onvoldoende is. Voor het Franse merk is de tweede training des te belangrijker in aanloop naar de zaterdag.

Ook in de afsluitende oefensessie van de vrijdag belooft het droog te blijven. Wie eindigt de dag op Monza als snelste en wie kan er verrassen. Wil jij op de hoogte blijven van alle actie in VT2 en de laatste video's vanaf het circuit zien? Mis dan niets met het liveblog van Motorsport.com.