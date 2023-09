Nadat in Hongarije de eerste proef plaatsvond met de Alternative Tyre Allocation wordt er dit weekend in Italië voor de tweede keer mee geëxperimenteerd. Net als op de Hungaroring hebben de coureurs bij een droge kwalificatie dus geen vrije bandenkeuze: in Q1 moet met de harde band worden gereden, in Q2 met de medium en in Q3 met de soft. Met deze opzet kan het aantal setjes banden dat een coureur nodig heeft voor een raceweekend worden teruggebracht van dertien naar elf, zodat Pirelli alles bij elkaar veertig setjes - met andere woorden honderdzestig banden - minder hoeft mee te nemen naar een Grand Prix.

De sessie was nog maar een paar minuten onderweg of de rode vlag moest worden uitgehangen. Lance Stroll was bezig aan zijn eerste getimede ronde toen hij bij Ascari plots alle snelheid verloor. “I completely lost power”, voorzag de Canadees de beelden zelf van commentaar, terwijl hij zijn Aston Martin op het gras naast de baan parkeerde. Voor Stroll kwam het probleem bijzonder ongelegen, aangezien hij zijn auto tijdens de eerste training moest afstaan aan vrijdagcoureur Felipe Drugovich en dus bezig was aan zijn eerste meters van de dag. Het team vermoedde een probleem met het brandstofsysteem en had even de hoop de auto weer aan de praat te kunnen krijgen, maar die gaf geen krimp. De marshals duwden de AMR23 daarop naar een veilige plek achter de vangrail, waar Stroll zijn stuur losmaakte om uit te kunnen stappen.

Nadat de training was hervat, meldde Max Verstappen zich aan de bovenkant van de tijdenlijst door op de medium band 1.22.259 te rijden. Even later zette de tweevoudig wereldkampioen nog eens aan om zich te verbeteren naar 1.22.244. Kort nadat Verstappen de snelste tijd had aangescherpt, legde Carlos Sainz beslag op de eerste stek in de tijdenlijst met 1.21.565, waarna Charles Leclerc zijn Ferrari naar de tweede tijd bracht met 1.21.838. Sergio Perez ging rond in een tijd van 1.22.178 en was daarmee eveneens sneller dan Verstappen. Fernando Alonso zorgde er daarna voor dat de Nederlander nog een plek zakte door op de zachte band naar de derde positie te gaan.

De oefensessie was halverwege toen het moment daar was om een snelle ronde op de soft te oefenen ter voorbereiding op de kwalificatie. Perez reed met dank aan een tow van Verstappen een 1.21.540, waarmee hij naar de eerste positie ging. Daarna was de beurt aan de Nederlander om een snelle tijd te rijden. Hij kwam in het tweede gedeelte van het circuit echter een hele batterij coureurs in een langzame ronde tegen en bleef zodoende steken op 1.21.361, waarmee hij nog langzamer was dan Sainz eerder op de mediums was gegaan. “Die middelste sector was schokkend door al dat verkeer”, beklaagde Verstappen, die zichzelf terugvond op P3, zich over de boordradio.

Lando Norris liet zich vervolgens zien door met 1.21.374 naar de eerste plek in de tijdenlijst te gaan en Oscar Piastri stuurde de andere McLaren naar P3 door 1.21.545 op de klokken te brengen. Verstappen zakte hierdoor naar de vijfde plek. De Nederlander vroeg aan de pitmuur of hij nog een keer mocht aanzetten omdat hij geen goede 'read' had gekregen maar kreeg nul op het rekest van race-engineer Gianpiero Lambiase. “Dit is geen kwalificatie”, klonk het streng. Carlos Sainz had zich eerder verremd bij de vierde bocht, maar een nieuwe poging leverde hem een tijd van 1.21.355 op, waarmee hij nipt sneller was dan Norris en zichzelf op de eerste positie zette.

Na de runs op de soft gingen veel coureurs op de medium band naar buiten. Tien minuten voor het einde zagen zij het laatste deel van hun programma echter verstoord worden door een rode vlag, die veroorzaakt was door Perez. De Mexicaan kwam te wijd uit in de Parabolica en ging - tot afgrijzen van teambaas Christian Horner op de pitmuur - met hoge snelheid de grindbak in, waar hij een halve draai maakte alvorens met de achterkant van de auto de vangrail te raken.

Nadat de auto van Perez uit de grindbak was gevist, was er nog een kleine vijf minuten over. De coureurs kwamen en masse terug de baan op, maar aan de situatie in de tijdenlijst zou niets meer veranderen. Ook Verstappen verscheen weer op de baan. “Heb je iets geleerd?“, vroeg Lambiase aan Verstappen na het uithangen van de vlag. “Nee, niet echt“, luidde het antwoord, waarop de race-engineer reageerde: “Well done.“ Mogelijk had het team de laatste minuten van de training liever aan zich voorbij had laten gaan teneinde banden te sparen.

Het Formule 1-weekend in Monza gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training.

Video: Sergio Perez schiet van de baan in de Parabolica tijdens VT2 in Monza

Uitslag tweede training 2023 F1 GP van Italië: