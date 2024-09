F1 Monza live: Volg de race

Vorig jaar was Monza nog het decor van een record van Max Verstappen, die tien races op rij had gewonnen en zo Sebastian Vettel uit de recordboeken reed. Hoe anders is de situatie een jaar later. Verstappen heeft nu juist een reeks van vijf races zonder zege en op Monza lijkt daar ook niet zomaar verandering in te komen. Na vrijdag klonk er nog optimisme bij Red Bull, na de kwalificatie werd alarmfase één geslagen. Verstappen kwam immers niet verder dan de zevende startplek, voor teamgenoot Sergio Pérez.

Hoewel de verschillen opnieuw ontzettend klein waren in de kopgroep, was het McLaren dat het grootste feest te vieren had met de eerste en tweede startplek voor Lando Norris en Oscar Piastri. Beide coureurs hadden wel wat kritische kanttekeningen over hun ronden, maar staan desondanks vooraan. Kunnen zij dit keer wél goed van het startplek wegkomen? Als dat niet het geval is, dan zouden George Russell of Charles Leclerc vanaf de tweede startrij wel eens spekkoper kunnen worden. Ook de jarige Carlos Sainz, die 30 kaarsjes uitblaast, en Lewis Hamilton ruiken kansen vanaf de derde startrij.

De Grand Prix van Italië begint om 15.00 uur. Volg alle actie via ons liveblog.