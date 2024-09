Rapportcijfers Grand Prix van Italië 2024

Had pech in de openingsronde en viel daardoor snel weg. Had last van Ricciardo die hem blokte, waarna de auto in anti-stall sloeg. De inhaalactie was slordig, de vijf seconden waren terecht. Vloerschade zorgde daarna voor stuiteren, vooral in bocht 11. Gemiste kans voor een dubbele puntenfinish voor Haas, want de kwalificatiepace was dik in orde.

Rapportcijfer Motorsport.com 4 Mijn cijfer - Lezersgemiddelde 4.49 (391 inzendingen)