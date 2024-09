Een week nadat McLaren een flinke tik aan Red Bull had uitgedeeld door de Dutch Grand Prix in Zandvoort met meer dan twintig seconden verschil te winnen, kreeg het team uit Milton Keynes op de zaterdag in Monza opnieuw een opdoffer. Max Verstappen kwam in de slotfase van de kwalificatie niet verder dan de zevende tijd en moest liefst zeven tienden toegeven op de pole-tijd van Lando Norris. De regerend wereldkampioen liet daarna bij de Nederlandse pers optekenen ook niet al te veel van de race te verwachten: “Als je al balansproblemen over één ronde hebt, dan zijn die in de race niet ineens opgelost.”

Het was dus Norris die in Italië van pole-position startte. De McLaren-rijder ging in de eindfase van de kwalificatie een tiende sneller dan teamgenoot Oscar Piastri. George Russell, Charles Leclerc en Carlos Sainz kwalificeerden zich naar de derde, vierde en vijfde startplek en waren ook maar iets meer dan een tiende langzamer dan Norris, terwijl Lewis Hamilton met de zesde tijd ook nog binnen twee tienden van de polesitter bleef; niet eerder in de historie van de Formule 1 zat de top-zes in de kwalificatie zo dicht bij elkaar. De vierde rij was volledig voor Red Bull Racing, aangezien Pérez achter Verstappen tot de achtste tijd kwam. De mindere startplekken deden het team uit Milton Keynes besluiten om beide rijders op de harde band aan de wedstrijd te laten beginnen, terwijl alle andere coureurs in de top-tien op medium van start gingen.

Norris kwam dit keer prima weg bij de start en stuurde zijn McLaren naar de rechterkant van de baan om Piastri af te dekken. De Australiër stak daarop over naar de linkerzijde, waarmee hij vlak voor de neus van Russell opdook. De Brit moest bij het aanremmen van de eerste bocht naar links uitwijken om een botsing met de McLaren te voorkomen, waarna hij rechtdoor schoot en de ‘escape road’ moest nemen. Toen hij vervolgens weer op de baan invoegde, kwam hij tussen Verstappen en Pérez op de zevende plek te liggen. Aan de voorkant van het veld opende Piastri ondertussen de aanval op Norris bij de tweede chicane. Die laatste zag de actie van zijn naaste collega niet aankomen en moest toezien hoe de coureur uit Melbourne de leiding overnam. Voor Norris ging het daarna van kwaad tot erger, doordat bij de eerste Lesmo ook Leclerc voor hem wist te komen. De polesitter kwam zodoende na de openingsronde als derde door.

Ook voor Russell was de ellende nog niet voorbij. De Mercedes-coureur had in de openingsfase van de race namelijk schade aan zijn voorvleugel opgelopen. De endplate aan de rechterkant was losgekomen en bungelde even gevaarlijk aan de vleugel, alvorens het onderdeel van de auto viel. Het droeg er mogelijk aan bij dat Pérez hem in de elfde ronde kon passeren voor de achtste plaats. Aan het einde van die ronde besloot Russell gelijk maar een pitstop te maken, waarbij hij naast harde banden ook een nieuwe voorvleugel kreeg. Daarmee was de eerste serie pitstops ook meteen begonnen.

Norris kwam na veertien ronden naar binnen vanaf de derde plek, waarna Leclerc een ronde later volgde vanaf P2. De Monegask keerde na zijn bandenwissel achter de Brit terug op het circuit, waarmee Norris dus een plek naar voren was gegaan. Piastri meldde zich na zestien ronden in de pits, waarna het verschil tussen Piastri en Norris zo’n twee tellen bedroeg. “It will be papaya rules”, kreeg Norris door, wat inhield dat hij vrij was om met zijn teamgenoot te vechten. Door alle pitstops in de voorhoede lagen Verstappen en Pérez, die op de harde banden een langere eerste stint konden rijden, na negentien ronden eerste en tweede.

De race was 22 ronden oud toen Verstappen naar de pits moest. Een probleem bij het wisselen van het wiel rechtsachter betekende echter dat zijn stop vier seconden langer duurde dan normaal. Boos sloeg hij met beide vuisten op het wiel, terwijl hij naar de uitgang van de pits reed. Nadat een ronde later ook Pérez nieuwe banden had gehaald, was Piastri terug aan de leiding en lag Norris weer tweede. Norris bleef lange tijd in het spoor van zijn McLaren-collega tot een moment bij de tweede chicane. Hij schoot rechtdoor en moest over de 'escape road'. Het verschil tussen de McLarens liep hierdoor op naar zo’n vijf seconden, terwijl Norris ook nog eens Leclerc aan zijn staart kreeg.

Kort na dit moment maakte Norris zijn tweede pitstop, waarna Piastri een paar ronden later hetzelfde deed. Verstappen had ook zijn tweede stint op de harde band gedaan en moest dus eveneens nog een keer binnenkomen om aan het bandenreglement te voldoen. Dit deed hij echter niet voordat hij Norris nog even liet werken voor de vierde plek in de race.

Inmiddels was duidelijk dat Ferrari op een eenstopper gokte. Met nog tien ronden te gaan lagen Leclerc en Sainz eerste en tweede, gevolgd door Piastri en Norris op de derde en vierde plek. Negen ronden voor de finish moest Sainz echter toekijken hoe Piastri de tweede plek van hem overnam. Norris reed daarna het gat naar de Spanjaard dicht om hem met zes ronden te gaan in te rekenen op het rechte stuk. Het was vervolgens de vraag of Piastri nog naar Leclerc kon rijden

Het antwoord op die vraag: nee. Vijf ronden voor het einde bedroeg het verschil tussen Leclerc en Piastri acht seconden en begonnen de Tifosi aan te voelen dat er iets moois in de lucht hing. Terwijl hij in de slotfase van de race luid werd toegejuicht door de Italiaanse fans, slaagde Leclerc erin het tempo hoog genoeg te houden. Hij eindigde tweeënhalve seconde voor Piastri, die genoegen moest nemen met de tweede plek. Norris maakte het podium in Monza compleet en liet een goede kans om in het kampioenschap flink in te lopen op Verstappen, liggen.

Sainz finishte als vierde in zijn laatste Italiaanse GP voor Ferrari, Hamilton werd vijfde. Verstappen moest in de slotfase waken voor Russell, die achter hem snellere rondetijden reed, maar kwam uiteindelijk een kleine twee seconden voor de Brit als zesde over de streep. Pérez eindigde als achtste. Kevin Magnussen en Alexander Albon gingen als negende en tiende onder de vlag door, maar wisselden nog van plek door een tijdstraf van tien seconden die de Deen kreeg voor een botsing met Pierre Gasly. Williams-debutant Franco Colapinto werd verdienstelijk twaalfde in zijn eerste F1-race, achter Fernando Alonso.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2024 verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Uitslag F1 Grand Prix van Italië