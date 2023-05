F1 Monaco live: Volg de eerste vrije training

Na de Grand Prix van Miami zou de Formule 1 eigenlijk maar één weekend rust hebben, voordat in Imola de zesde race van het seizoen 2023 verreden zou worden. Noodweer en de daaropvolgende overstromingen zorgden er echter - volkomen terecht - voor dat de GP van Emilia-Romagna werd afgelast, waardoor de teams en coureurs een extra weekend vrijaf hebben gekregen. Het stelde eenieder ook in staat om iets eerder te beginnen aan de voorbereidingen op de nieuwe zesde ronde van het kampioenschap: de Grand Prix van Monaco, de meest prestigieuze race op de kalender.

Red Bull Racing en Max Verstappen beginnen als kampioenschapsleiders aan het weekend in het prinsdom. Verstappen dankt zijn leidende positie aan de drie zeges die hij in de eerste vijf races boekte, terwijl de twee zeges van teamgenoot Sergio Perez ervoor zorgen dat Red Bull inmiddels een straatlengte voorsprong heeft bij de constructeurs. De RB19 is tot dusver een uitstekende bolide gebleken, die vooral op zondag uitblinkt qua topsnelheid, aerodynamische efficiëntie en bandenmanagement. Juist die facetten zijn in Monaco van ondergeschikt belang, zeker zodra een coureur niet vooraan rijdt. De vraag is dan ook: kan Red Bull in Monaco aangewezen worden als de grote favoriet? De eerste vrije training moet wat dat betreft alvast een eerste inzicht geven.

Zo is het ook nog de vraag hoe Ferrari en Aston Martin ervoor staan in Monaco, waar de gemiddelde snelheid laag ligt en de vangrails vlak langs de baan staan. Ferrari lijkt een van de sterkste teams wat betreft de snelheid in langzame bochten en Aston Martin kan rekenen op goede tractie bij het uitaccelereren. Zorgt dit ervoor dat Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lance Stroll zich dit weekend met de strijd om de podiumplekken kunnen bemoeien? En wat kan Mercedes, dat in Monaco een grote upgrade met onder meer nieuwe sidepods introduceert? De eerste hints voor het antwoord op deze vragen worden gegeven tijdens de eerste vrije training voor de GP van Monaco. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.