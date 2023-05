Sainz snelste in eerste training GP van Monaco, Verstappen zesde

Nadat de eerste vijf races van het F1-seizoen 2023 een prooi waren geworden voor Red Bull Racing, is de verwachting dat het team uit Milton Keynes het dit weekend moeilijker krijgt in Monaco. De RB19 is dit seizoen namelijk vooral sterk gebleken in snelle bochten, terwijl de baan in het prinsdom vooral uit langzame bochten bestaat. Daarmee zouden er in Monaco kansen kunnen komen voor de concurrentie. Bovendien hebben verschillende teams, waaronder Aston Martin en Mercedes, updates meegenomen naar de stadstaat. Deze hadden eigenlijk een week geleden in Imola voor het eerst op de auto moeten verschijnen, maar die race kon door hevige regenval en overstromingen niet doorgaan.

Ook voor Monaco werd in eerste instantie veel nattigheid voorspeld, maar de eerste actie van het weekend vond in elk geval nog plaats onder een stralende zon. Bij een temperatuur van 27 graden doken de coureurs om 13.30 uur de baan op om aan de eerste training te beginnen. Zeventien rijders betraden het circuit op de harde band, alleen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz en McLaren-man Lando Norris gingen op de medium band naar buiten.

Het waren aanvankelijk Leclerc en Sainz die het tempo bepaalden door om en om nieuwe snelste tijden te rijden op de geel gemarkeerde compound. Max Verstappen had het tijdens de openingsfase van de training niet zo naar zijn zin in de auto. De tweevoudig wereldkampioen rapporteerde aan zijn team dat de RB19 zich lastig liet besturen en gaf op een zeker moment aan naar de pits te willen. “Ik ga crashen als ik door blijf rijden met deze afstelling”, aldus de Nederlander over de boordradio.

De training was bijna halverwege toen meer coureurs een run op de medium band deden. Lewis Hamilton stuurde zijn aangepaste Mercedes rond in 1.14.035, waarmee hij op dat moment eerste kwam te staan in de tijdenlijst. Na een verandering in de afstelling ging het iets beter bij Verstappen. De leider in het kampioenschap kwam tot 1.14.280, waarmee hij naar de derde positie klom. Hij was echter nog altijd niet helemaal gelukkig met de wagen. “Het is een beetje beter aan de achterkant, maar op de hobbels is het nog steeds hetzelfde”, liet Verstappen aan zijn engineer weten. Fernando Alonso ging vervolgens met zijn Aston Martin naar de tweede tijd door 1.14.099 te noteren, waardoor Verstappen een plekje zakte en vierde kwam te staan.

Nico Hülkenberg had kort daarop een moment bij de Nouvelle Chicane. De Haas F1-coureur kwam bij het insturen met zijn linker achterband tegen de vangrail, waardoor deze kapot ging en de wagen in een spin belandde. De Duitser kon de auto terugbrengen naar de pits, maar er kwam nog wel een rode vlag tevoorschijn omdat er brokstukken op de baan waren beland.

Na een paar minuten werd de baan weer vrijgegeven en nam Alonso de koppositie in de tijdenlijst over van Hamilton met 1.13.907, alvorens Sainz Ferrari terug bovenaan zette met 1.13.690. Bij Verstappen liep het nog steeds niet lekker. Nadat hij eerst rechtdoor was gegaan bij de chicane, had hij ook nog een moment bij Piscine. Met nog zes minuten op de klok zette Sainz de snelste tijd nog iets scherper met 1.13.372. Leclerc was daarna bezig aan een goede ronde maar had net als Verstappen een momentje bij Piscine, waardoor hij de bocht moest afsteken.

Met nog drie minuten op de klok was er een crash van Alexander Albon. De Williams-coureur kletterde bij het uitkomen van Sainte Devote tegen de vangrail, waarbij de linkerkant van de auto forse schade opliep. Het incident betekende een voortijdig einde van de training. Sainz bleef zo snelste, voor Alonso en Hamilton. Sergio Perez was de snelste Red Bull-coureur op P4, terwijl Verstappen achter Leclerc op P6 bleef steken. Nyck de Vries reed de zestiende tijd.

De tweede training voor de Grand Prix van Monaco begint om 17.00 uur.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Monaco: