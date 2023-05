F1 Miami live: Volg de tweede vrije training

Om 20.00 uur Nederlandse tijd sprong in een snikheet Miami het licht op groen voor de eerste training van het weekend. De coureurs maakten meteen kennis met het nieuwe asfalt dat voor meer grip moet zorgen. Max Verstappen meldde al vrij snel dat er naast de ideale lijn nog steeds geen grip was, iets waar Nico Hülkenberg halverwege de sessie pijnlijk achterkwam. De Duitser kwam bij het uitkomen van de tweede bocht net buiten de racelijn, verloor de controle, beukte de betonnen muur in en was daarmee verantwoordelijk voor de eerste en enige rode vlag van de openingstraining.

Na 60 minuten – met dus een korte onderbreking – was het Mercedes dat de lakens uitdeelde. George Russell schoot in de slotfase naar de eerste plek in de tijdenlijst en stootte daarmee teamgenoot Lewis Hamilton naar P2. Charles Leclerc zette zijn Ferrari op de derde plek, waardoor Verstappen genoegen moest nemen met de vierde tijd. Het is de grote vraag of de Red Bull-coureur zich heeft ingehouden of dat Mercedes en Leclerc het daadwerkelijk vanaf de start goed voor elkaar hebben. Al met al is dat een grote vraag die beantwoord gaat worden in de tweede en afsluitende vrijdagsessie. En kan Sergio Perez nog een flinke sprong maken? De Mexicaan stelde in VT1 teleur met slechts de elfde tijd.

De mannen van Alpine zijn net als de Mercedes-coureurs het raceweekend ook goed gestart. Pierre Gasly was goed voor de zesde tijd, direct achter Carlos Sainz en voor Fernando Alonso, Lance Stroll en Nico Hülkenberg. Teammaat Esteban Ocon sloot de top-tien af. Het is voor de Fransen te hopen dat dit de daadwerkelijk pace is. Zij zijn na twee teleurstellende Grands Prix wanhopig op zoek naar een goed resultaat. Nyck de Vries was de hekkensluiter. De Nederlander spinde al vrij vroeg na het op groen springen van het licht, maar leek daar geen schade aan te hebben overgehouden. Toch miste hij belangrijke baantijd nadat de monteurs druk met zijn AT04 bezig waren. Hij reed slechts tien rondjes.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Miami staat op het punt van beginnen.