Rapportcijfers GP van Miami 2023

Banden: M (25 Ronden) H (34 Ronden)

Fernando Alonso startte net als in Jeddah vanaf de tweede plek. De Spanjaard wist van tevoren al dat het bijhouden van de Red Bull van Perez lastig zou worden, maar had stiekem de hoop even weer aan de leiding te kunnen gaan. Dat gebeurde niet en in ronde vijftien kwam ook Verstappen langszij. De Aston Martin-coureur werd onder druk gezet door landgenoot Carlos Sainz. Uiteindelijk reed hij zich los van de concurrentie achter zich en reed hij op P3 in niemandsland. Hij had zelfs tijd om naar de schermen langs de baan te kijken en complimenteerde Lance Stroll nog met zijn inhaalactie. Hij zag in vijf Grands Prix al vier keer het podium. Deze 41-jarige rijder blijft een baas.

