F1 Miami live: Volg de race

Om 21.30 uur Nederlandse tijd wordt de vijfde Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2023 in gang geschoten. Het decor is het spectaculaire Miami International Autodrome. Sergio Perez vangt de race vanaf pole-position aan. De Mexicaan had ten tijde van de crash van Charles Leclerc de snelste tijd in handen en kon deze door de rode vlag niet meer kwijtraken. De wedstrijdleiding besloot namelijk dat het geen zin meer had om de kwalificatie te vervolgen. Max Verstappen maakte een foutje in zijn eerste run in Q3, maar door de code rood kreeg hij geen kans meer om te verbeteren. De Nederlander vertrekt vanaf de negende positie, wat betekent dat hem een inhaalrace te wachten staat.

De top-tien ziet er door het vroegtijdig afbreken van Q3 anders uit dan anders. Fernando Alonso staat direct achter Perez op de tweede plek. Daarachter is het landgenoot Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en George Russell. Leclerc had voor zijn crash de zevende tijd in handen en gaat ondanks een nieuwe versnellingsbak niet naar achteren. Zodoende blijft de Monegask voor Ocon, Verstappen en Valtteri Bottas staan.

Nyck de Vries kende een goede kwalificatie. De AlphaTauri-coureur bereikte voor het eerst in 2023 het tweede kwalificatiedeel en versloeg tevens teamgenoot Yuki Tsunoda. Uiteindelijk bemachtigde de Fries de vijftiende startplek, twee plekjes achter Lewis Hamilton. De grootste vraag is welke rol het weer gaat spelen. Het is al dagen snikheet in Miami, maar zondag werd de stad geregeld geteisterd door regenbuien. De baan is in ieder geval schoongespoeld, maar of de nattigheid ook invloed gaat krijgen op de wedstrijd is nog allesbehalve zeker.

Wil je niets van alle actie missen, op de hoogte gehouden worden van alle actie op de baan met de video's van Viaplay? Volg dan het liveverslag van Motorsport.com.