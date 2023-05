Max Verstappen boekt magistrale overwinning in F1 GP van Miami

De Grand Prix van Miami beloofde voor Max Verstappen een aardige uitdaging te worden. De regerend wereldkampioen moest van de negende startplek komen, nadat hij in het laatste deel van de kwalificatie geen tijd had gereden. Zijn eerste vliegende ronde aan het begin van Q3 had hij afgebroken na iets wijd te zijn gegaan bij de zevende bocht en een tweede kwam er niet door een rode vlag voor een crash van Charles Leclerc. Daarbij zou inhalen op het Miami International Autodrome geen sinecure zijn doordat de nieuwe asfaltlaag in de voorbije dagen erg weinig grip bleek te geven naast de racelijn. De eerste vliegende ronden in Q3 bleken achteraf dus beslissend, wat inhield dat de pole-position voor Sergio Perez was en Fernando Alonso naast hem zou plaatsnemen op de eerste startrij.

De baancondities waren ook nog een vraagteken bij het ingaan van de race. In de nacht van zaterdag op zondag had het flink geregend in Miami, waardoor al het rubber dat in de afgelopen dagen was neergelegd door de coureurs, was weggespoeld. Ook voor de race was regen voorspeld, maar hoewel de wind in de aanloop naar de start toenam, bleef het uiteindelijk droog.

Nadat alle coureurs stuk voor stuk op de grid waren geroepen alsof het een bokswedstrijd betrof en ‘The Star-spangled Banner’ ten gehore was gebracht op een grid die afgeladen was met VIP’s, was het dan eindelijk tijd om te racen. Sergio Perez kwam goed weg van de pole-position en behield de leiding voor Fernando Alonso en Carlos Sainz. Verder naar achteren blokkeerde Nyck de Vries, die vijftiende stond op de grid, zijn voorbanden bij het aanremmen van de eerste bocht, waarna hij tegen de achterkant van Lando Norris botste. Beide coureurs konden hun weg vervolgen. Max Verstappen verloor bij de start een positie, maar maakte later in de eerste ronde weer een plek goed door Esteban Ocon in te halen.

De inhaalactie op de Fransman luidde een indrukwekkende opmars van Verstappen in. In de tweede ronde rekende hij af met Valtteri Bottas, bij de vierde doorkomst ging hij in één vloeiende beweging langs Kevin Magnussen en Charles Leclerc, in de achtste ronde stoomde hij langs George Russell en een ronde later was ook Pierre Gasly gezien. Daarmee lag Verstappen binnen de kortste keren alweer vierde.

Video: Max Verstappen rukt met één beweging op van P8 naar P6

Vervolgens zette Verstappen koers richting de achterkant van Sainz. De Spanjaard moest er in de veertiende ronde aan geloven, waarna in de volgende ronde ook Alonso werd gepasseerd. Verstappen had hierna alleen Perez nog voor zich. De Mexicaan, die tot dat moment zonder veel problemen aan de leiding ging, reed zo’n 3,5 seconden voor Verstappen uit.

Inmiddels kwamen de eerste coureurs die de race op de medium band waren begonnen naar de pits om naar de harde band te wisselen. Na 20 ronden was ook voor Perez het moment daar om de medium banden te verruilen voor harde exemplaren. Verstappen, die op de harde compound was gestart, kwam zo aan de leiding te liggen, terwijl Perez achter Alonso en Ocon als vierde terugkeerde in de race. Het zou echter niet lang duren voordat Perez Ocon, die net als Verstappen op de harde band onderweg was, te grazen had genomen. De coureur uit Guadalajara schoof korte tijd later op naar P2 toen Alonso zijn pitstop maakte.

Het was vervolgens de vraag wanneer Verstappen zijn Red Bull naar de pits zou sturen. Ondanks dat zijn banden op leeftijd begonnen te raken, bleef Verstappen echter een uitstekend tempo rijden aan de voorkant van het veld. Zijn voorsprong op Perez nam zelfs mondjesmaat toe, waardoor langzaam maar zeker ook de buffer van 20 seconden in zicht kwam, die nodig was om zonder positieverlies een pitstop te maken. Met nog vijftien ronden te gaan kreeg Verstappen door dat zijn effectieve positie op de baan minus 1,7 seconde was, wat inhield dat hij 1,7 seconde achter Perez terug zou keren op de baan als hij op dat moment een pitstop zou maken. Perez schroefde het tempo hierna echter iets op, waardoor de magische grens van twintig seconden niet werd gehaald. Al betekende dit nog niet dat Perez hiermee de strijd om de overwinning in zijn voordeel had beslist.

In ronde 46 kwam dan eindelijk de pitstop van Verstappen. Hij kreeg een vers setje mediums onder zijn RB19 geschroefd en kwam met 1,5 seconde achterstand op Perez terug op de baan. Op nieuwe banden reed Verstappen kinderlijk eenvoudig naar de achterkant van Perez. In ronde 47 opende hij bij de zeventiende bocht de aanval op zijn Red Bull-collega, maar kon Perez de leiding nog met succes verdedigen. Op start-finish volgde echter een nieuwe poging, waarna de twee zij aan zij door de eerste bocht gingen alvorens Verstappen bij het uitkomen van de knik de koppositie greep.

Verstappen reed in de laatste tien ronden weg bij Perez om uiteindelijk met een marge van vijf seconden als winnaar aan de finish te komen. "Ik zou dit simply lovely noemen", zei hij tijdens de uitloopronde over zijn tweede zege in Miami, na de felicitaties van teambaas Christian Horner in ontvangst te hebben genomen. Alonso kwam achter de Red Bulls als derde over de streep en stond zo voor de vierde keer in vijf races op het podium.

Ondanks dat Mercedes een bijzonder moeizaam weekend kende op de baan rond het Hard Rock Stadium, wist Russell de race nog als vierde te eindigen. Sainz had geen makkelijke race, met onder andere een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pits, en werd vijfde. Lewis Hamilton had bij de start een aanvaring met Nico Hülkenberg en leek lange tijd geen progressie te maken vanaf zijn dertiende startplaats, maar werkte zich na zijn pitstop nog op naar de zesde plaats. Leclerc, Gasly, Ocon en Magnussen pakten de overige punten op het Miami International Autodrome. De Vries moest zich tevreden stellen met P18. De coureur uit Uitwellingerga liet alleen Oscar Piastri en Logan Sargeant achter in een race die geen enkele uitvaller kende.

In het kampioenschap vergrootte Verstappen zijn voorsprong op Perez naar veertien punten. Alonso, Hamilton en Sainz volgen op respectabele afstand op de derde, vierde en vijfde plek. Russell klom op naar de zesde positie, wat ten koste ging van Leclerc, die nu zevende staat. Het Formule 1-seizoen 2023 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola.

Video: Max Verstappen wint voor het tweede jaar op rij in Miami

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Miami: