Verstappen bovenaan op eerste dag GP van Miami, crash Leclerc

Tijdens de eerste training eerder op de dag gingen de rondetijden gestaag omlaag doordat de baancondities alsmaar beter werden, waarbij het uiteindelijk Mercedes-coureur George Russell was die bovenaan eindigde dankzij een 1.30.125 op de zachte band.

Aan het begin van de tweede sessie gingen de rijders verder met waar zij aan het einde van de eerste training gebleven waren. De eerste vliegende ronde van Max Verstappen - op de medium band - ging in 1.30.146, waarmee hij linea recta naar P1 ging. Carlos Sainz en Charles Leclerc gingen achtereenvolgens sneller door respectievelijk 1.30.128 en 1.29.497 te rijden op de medium compound. Gele vlaggen waren er vervolgens voor een spin van Kevin Magnussen bij de veertiende bocht. De Haas-coureur schampte met zijn linker voorwiel de muur en kon wonderwel zijn weg vervolgen. Verstappen keerde daarna terug bovenaan met 1.29.390.

Video: Max Verstappen rijdt de snelste tijd tijdens VT2 in Miami

Na twintig minuten kwamen de zachte banden tevoorschijn voor de kwalificatiesimulaties. Lando Norris bracht met 1.28.741 een nieuwe snelste tijd op de klokken, terwijl McLaren-teamgenoot Oscar Piastri met 1.29.339 plaatsnam op P2. De sessie was bijna halverwege toen Verstappen de eerste stek in de tijdenlijst terugpakte met 1.28.255. Leclerc was bezig aan een goede ronde, maar blokkeerde een wiel bij de zeventiende bocht. Zijn tweede ronde verliep een stuk beter en met 1.28.398 plantte de Monegask zijn Ferrari op P2. Leclerc zakte vervolgens naar de derde stek, doordat Sainz met de andere SF-23 tot 1.28.315 kwam, waarmee de Spanjaard slechts 0.060 seconde langzamer was dan Verstappen. Een volgende push lap leverde de Nederlander echter 1.27.930 op, waarmee hij weer wat afstand nam van de Ferrari’s.

De coureurs gingen vervolgens over tot het rijden van lange runs ter voorbereiding op de race. De snelste tijd van Verstappen werd zodoende niet meer verbeterd. Sainz en Leclerc bleven tweede en derde. Sergio Perez had op bijna een halve seconde van Verstappen vierde tijd gereden. Fernando Alonso volgde met de vijfde tijd en Norris was met zijn eerdere tijd nog prima zesde. Lewis Hamilton eindigde de dag als zevende, Russell, de snelste man van de eerste training, kwam in de tweede sessie niet verder dan de vijftiende tijd en zou in de slotfase ook nog een keer rechtdoor schieten bij de elfde bocht. Nyck de Vries klokte met 1.29.928 de negentiende tijd en liet alleen thuisrijder Logan Sargeant achter zich in de tijdenlijst.

Tien minuten voor het einde was er een rode vlag voor een crash van Leclerc. De Monegask was van de baan geschoten bij de zevende bocht en met zijn SF-23 in de kunststof blokken beland. Leclerc kon ongedeerd uitstappen en de schade aan de auto leek op het oog mee te vallen. Met nog vier minuten op de klok werd de sessie hervat, waarna op Leclerc na alle coureurs terugkeerden op de baan om een laatste run te rijden .

De actie in Miami gaat zaterdag om 18.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.

Video: Charles Leclerc schiet van de baan en eindigt in de kunststof blokken

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Miami: