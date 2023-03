F1 Live GP Bahrein 2023: Volg de race

Na drie vrije trainingen en een uur kwalificeren, is het dan eindelijk zover! De Grand Prix van Bahrein staat op het punt van beginnen. Max Verstappen bemachtigde zaterdag onder het kunstlicht in Sakhir de pole-position. De regerend wereldkampioen bleef teamgenoot Sergio Perez met iets meer dan een tiende voor. Red Bull Racing imponeerde in de oefensessies ook al met de long runs, waardoor dat F1-team de beste papieren in handen lijkt te hebben. Charles Leclerc knokte zich naar de derde startplek, maar deed dat wel met drie tienden verschil. Carlos Sainz volgde met een vierde tijd. De langere runs van de Scuderia leken in de aanloop wat tegen te vallen, maar zelf heeft de renstal goede hoop.

Fernando Alonso leek een van de favorieten voor pole, al zat er niet meer in dan een vijfde tijd. Toch was de Spanjaard niet ontevreden en lijkt de AMR23 meer afgesteld voor de race. De langere stints waren vergelijkbaar met die van Verstappen, dus er is kans dat de tweevoudig kampioen sneller gaat zijn dan de Ferrari's. Mercedes denkt in ieder geval op hetzelfde niveau te zitten als de Scuderia. Van de vier beste teams presteerde het Duitse merk het minst goed. George Russell verwacht dat het tempo van Ferrari in de race lager is dan in de kwalificatie. Kan Mercedes inderdaad de strijd voeren tegen Leclerc en Sainz of moeten zij zich zorgen maken over de leidende teams in de middenmoot?

Nyck de Vries klokte de laatste tijd in Q1, maar profiteert van de 'straf' voor Pierre Gasly. De Fransman zag zijn tijd door het overschrijden van track limits in rook opgaan. Hij kreeg niet de kans een nieuwe tijd op de klokken te zetten. Zodoende vangt de nieuwbakken Alpine-coureur de race in de woestijn als laatste aan. De Vries begint als negentiende aan zijn debuutrace voor AlphaTauri. De Nederlander erkende fouten te hebben gemaakt in elke run, maar denkt dat het in de race beter gaat: "Volgens mij waren onze lange runs relatief gezien iets beter dan de korte runs. We gaan er het beste van maken."

Er zijn genoeg vragen die vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd beantwoord gaan worden. Uiteraard houdt Motorsport.com je live op de hoogte van alle actie, het laatste nieuws en de mooiste video's. Mis dus niets van de eerste Grand Prix van 2023!