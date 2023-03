George Russell: Alonso een dark horse, Ferrari valt in te halen

Fernando Alonso klokte in de tweede en derde vrije training de snelste tijd en was daardoor een van de kanshebbers op pole-position. Uiteindelijk bemachtigde de Spanjaard de vijfde startplek. De Aston Martin-coureur was 0.628 seconde trager dan polesitter Max Verstappen en kwam ook nog achter Sergio Perez en beide Ferrari's te staan. De tweevoudig F1-kampioen was de mannen van Mercedes en teamgenoot Lance Stroll wel te snel af.

George Russell, die de Grand Prix van Bahrein als zesde begint, denkt dat Ferrari alles al heeft laten zien in de kwalificatie. Voor de Brit betekent dit dat Alonso degene is om in de gaten houden. Op de vraag van Motorsport.com of Mercedes Ferrari kan aanvallen in de race. "Hun tempo in de race is altijd wat minder dan hun tempo in de kwalificatie", zegt de Brit. "Bij ons is dat andersom. Zij zaten in de kwalificatie slechts drie tienden bij ons vandaan. Ik denk dat we in een goede positie zitten om het gevecht aan te gaan voor de derde plek. Om eerlijk te zijn is Alonso meer een dark horse dan Ferrari."

De enkelvoudig Grand Prix-winnaar had door het sterke tempo in de oefensessies meer verwacht van Aston Martin in de kwalificatie. "Ik was verbaasd dat we er qua snelheid zo dicht op zaten. Het was voor ons een prima sessie. Het was best opvallend dat Aston Martin in de trainingen zo snel was, maar uiteindelijk is de kwalificatie het eerste moment om het echt te laten zien. Wij staan in ieder geval op de plek die we verwacht hadden."

Mercedes kende een moeizame vrijdag en voerde na een analyse vrijdagavond diverse wijzigingen door. Deze veranderingen hadden vijf keer meer effect dan voorspeld. De Brit geeft geen details, maar hij zegt dat Mercedes een halve seconde heeft goedgemaakt. Hij durft niet te zeggen of dit dan ook de permanente oplossing is, want Mercedes begrijpt niet goed waarom de verbetering zo groot was. "We hadden in eerste instantie een tiende verwacht, uiteindelijk vonden we vijf of zes tienden. Het is nu van belang om te achterhalen hoe dat kan. Het is uiteraard positief, maar we moeten het snappen. Na VT3 hebben we ons daar niet echt op gericht, we waren vooral op zoek naar meer performance. Dat andere pakken we maandag wel op."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de kwalificatie in Bahrein