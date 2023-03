Rapportcijfers GP van Bahrein 2023

Banden: S (11 Ronden) H (16 Ronden) H (29 Ronden)

Nyck de Vries had met name last van de beslissing die zijn team nam om hem tijdens de virtual safety car niet te laten stoppen, maar verder reed de nieuweling een solide race. Een relatief vroege pitstop zorgde voor een effectieve undercut, maar de Nederlander was nooit echt kanshebber voor de punten. Tsunoda was het hele weekend een maatje te groot. Zelf dacht hij dat P12 mogelijk was als hij ook naar binnen was gegaan tijdens de VSC. Desondanks bleef hij uit de problemen en moeten we hem met name de tijd gunnen om te wennen. Pas na vijf of zes Grands Prix mag voorzichtig de vergelijking getrokken worden met Tsunoda.

Motorsport.com rapportcijfer 6 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 5.23 (488 inzendingen)