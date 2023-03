Bandenslijtage probleem voor Ferrari? "Kunnen Red Bull uitdagen in race"

Ferrari begint de eerste race van 2023 vanaf de plekken drie en vier op de grid. De volledige tweede startrij kleurt dus rood. Enkel Red Bull bleek zaterdag een maatje te groot, waarbij moet worden aangetekend dat Charles Leclerc geen tweede run heeft afgewerkt om een setje softs uit te sparen voor de start. Over het algemeen past het beeld in Bahrein bij wat Ferrari afgelopen winter had verwacht, zo laat Jock Clear achter de Ferrari-garage aan onder meer Motorsport.com weten. "We zijn best comfortabel met waar we staan. Natuurlijk wil je graag naar Bahrein komen en een halve seconde voorsprong hebben op iedereen, maar we hadden wel verwacht dat Red Bull het goed zou doen en dat Mercedes hier ongeveer zou staan. We hadden misschien niet helemaal verwacht dat Aston Martin zo goed zou zijn, maar verder wel."

Teneur in de paddock is echter dat Ferrari over één ronde goed mee kan, maar tijdens de race in de problemen kan komen door een hogere bandenslijtage. Ferrari zelf heeft die indruk echter niet. "We hebben vorig jaar hard gewerkt aan bandenmanagement. Afgelopen winter en tijdens de drie testdagen hebben we er wederom veel aandacht aan besteed en hopelijk kunnen we dat vandaag laten zien. Gisteren hebben we gezien dat Red Bull over een kwalificatierondje nog de overhand heeft, maar ik geloof echt dat Charles en Carlos het gevecht aan kunnen gaan als ze vanmiddag de Red Bull-mannen in zicht krijgen", toont Clear zich hoopvol. "Na dit weekend weten we natuurlijk nog beter waar we staan, maar we gaan de race absoluut niet in met het idee dat Red Bull niet te pakken is. Vorig week suggereerden enkele media dat alles al over is, maar wij denken absoluut van niet en willen dat vanmiddag laten zien."

Hoge bandenslijtage op vrijdag onderdeel van het plan?

Het zijn strijdbare woorden, al klinkt het gezien de long runs wat vreemd. Leclerc leek daarin sneller door zijn banden heen te gaan, maar Clear komt met een interessante uitleg. Volgens hem hing dat samen met het plan van Ferrari. "We hadden niet echt grote problemen met de bandenslijtage. Het is belangrijk dat je bedenkt wat je allemaal kunt doen om banden te sparen. Vaak horen we dat een coureur goed is met bandenmanagement, maar daarvoor heb je wel een referentie nodig. Je moet de eerste ronde vol naar buiten gaan en dan kun je pas concluderen 'oh, de bandenslijtage is erg hoog'. Dat hebben we gedaan. We hebben de coureurs zo snel laten rijden als dat ze konden en toen zagen we inderdaad veel slijtage. Maar daarmee leggen we alleen maar een basis voor onszelf. Daarna gaan we bedenken 'hoeveel rondetijd moeten we opgeven in die eerste paar ronden om de stint als geheel veel sneller te maken'."

"Dat is het proces van de testdagen en tijdens de vrijdag. Wij hebben eigenlijk best wel vertrouwen in waar we nu staan qua bandenmanagement. Toen we vorig jaar erkenden dat bandenslijtage de doorslaggevende factor was, zoals bijvoorbeeld in Abu Dhabi, waren we er best goed in en ik denk dat we het vandaag weer kunnen tonen." Clear verwacht dus vooral dat de Ferrari-coureurs in de eerste ronden verstandig zijn, om daarna de vruchten te plukken. "Ik denk ook dat de media vorig jaar vrij hard over ons waren als het om bandenslijtage ging. De hoge bandenslijtage kwam namelijk vooral doordat Charles en Carlos alle zeilen bij moesten zetten om een auto bij te houden die sneller was dan de onze. Als je dat doet, dan krijg je vanzelf meer bandenslijtage. Het kan best zijn dat we dat vandaag weer zien, maar nogmaals, wij hebben best vertrouwen in waar we momenteel staan."

Video: Een uitgebreide terugblik op de kwalificatie en een voorbeschouwing op de race in de nieuwe F1-update