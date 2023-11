F1 Las Vegas live: Volg de kwalificatie

De Formule 1 slaagde erin om een dramatische donderdag achter zich te laten en een grotendeels probleemloze derde vrije training af te werken. Op donderdag was al duidelijk dat de Ferrari van Charles Leclerc en Carlos Sainz over een goede snelheid beschikt. Ook Max Verstappen en Sergio Perez zitten er namens Red Bull Racing goed bij op het 6,201 kilometer lange circuit, maar geen van deze vier was in de top-drie te vinden van VT3. George Russell, Oscar Piastri en Logan Sargeant vormden daar een wat onverwachte top-drie, al was dat wel te danken aan de rode vlag door contact van Alexander Albon met de muur. Daardoor was er in de laatste minuten geen tijdsverbetering meer mogelijk en was het resultaat dus wat vertekend.

Wat dat resultaat wel liet zien, was dat de baan naarmate de sessie vorderde flink beter werd. Zo werd de sessie nog afgetrapt met rondetijden van richting de 1.40, maar was Russell goed voor 1.34.093. Het ging hard met de tijdsverbeteringen, wat ook aantoonde dat in de kwalificatie een perfecte timing van cruciaal belang is om door te stoten tot Q2 en Q3. Bovendien moeten de coureurs de banden snel op temperatuur zien te brengen met de temperaturen die in de Mojavewoestijn blijven zakken, aangezien de kwalificatie in Las Vegas middernacht van start gaat.

De teams en coureurs konden in de vrije trainingen nog hun pokerface opzetten, maar moeten nu all-in gaan tijdens de kwalificatie. Wie heeft er over één ronde de beste auto? Ferrari oogde serieus snel in de tweede vrije training en op basis daarvan zouden zij wel eens de favorieten kunnen zijn voor de pole-position, al zal Verstappen hopen dat te voorkomen en zelf voor zijn 32ste Formule 1-pole te gaan. Maar wat kan Williams? Albon en Sargeant genieten van een hoge topsnelheid in de Williams FW45 en zouden nog wel eens de grootste verrassing van de dag kunnen worden. Onderaan zullen teams als Alpine en AlphaTauri op basis van de trainingen hard moeten knokken om door te gaan naar Q2 terwijl de strijd in die Q2 behoorlijk spannend kan worden.

Om 09.00 uur Nederlandse tijd wordt de groene vlag gezwaaid voor de kwalificatie in Las Vegas. Via het onderstaande liveblog van Motorsport.com blijf je met updates van journalisten ter plaatse op de hoogte van het laatste nieuws en mis je geen moment van de actie dankzij video's van Viaplay.