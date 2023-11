Na een stroeve start van het raceweekend - door een losgekomen putdeksel zat de eerste training er al na acht minuten op en begon de tweede oefensessie tweeënhalf uur later dan gepland - verliep de derde en laatste training grotendeels naar behoren. Op een baan die steeds meer grip gaf, liet George Russell de snelste tijd noteren, alvorens vijf minuten voor het einde de rode vlag tevoorschijn kwam. De sessie moest worden gestaakt nadat Alexander Albon een achterband had verloren als gevolg van een tik tegen de muur, en werd niet meer hervat. Max Verstappen, die zich na de tweede training geen fan toonde van het circuit, bleef op een halve seconde van Russell steken op de vierde tijd.

Q1: Ferrari neemt het voortouw

Nadat het licht op groen was gezet voor het eerste deel van de kwalificatie, dook meteen een flink aantal rijders de baan op. De Ferrari-coureurs zwaaiden de scepter in Q1 door afwisselend nieuwe snelste tijden te rijden. Charles Leclerc sloot de sessie bovenaan af met een tijd van 1.33.617, Carlos Sainz eindigde met een 1.33.851 als tweede. George Russell reed op een halve seconde de derde tijd, terwijl Max Verstappen op de vierde tijd bleef steken met een 1.34.190.

Voor het team van McLaren draaide de kwalificatie in Las Vegas op een grote teleurstelling. Lando Norris en Oscar Piastri worstelden in de langzame bochten en kwamen niet verder dan de zestiende en negentiende tijd, waarmee zij tot het eerste groepje afvallers behoorden. Dat gezelschap bestond verder uit Esteban Ocon, die richting het einde van Q1 nog een akkefietje met Verstappen had bij de eerste bocht, Zhou Guanyu en Yuki Tsunoda.

Q2: Hamilton en Perez grijpen mis

In de openingsfase van Q2 was er meer variatie aan de bovenkant van de tijdentabel. Nadat Sainz en Leclerc even op P1 hadden gestaan, waren het daarna Sergio Perez, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Verstappen die een nieuwe snelste tijd reden. Op een verse set zachte banden zette Leclerc zijn Ferrari daarna echter weer bovenaan. Met een 1.32.834 ging hij maar liefst zeven tienden sneller dan Verstappen. Sainz sloot vervolgens aan op P2 door met een 1.33.338 eveneens rapper te gaan dan de drievoudig wereldkampioen.

Bij het uithangen van de vlag waren er nog diverse verbeteringen én een paar verrassingen. Leclerc zette de snelste tijd scherper met een 1.32.775, terwijl George Russell en Pierre Gasly naar de derde en vierde plek opklommen, zodat Verstappen aan het einde van Q2 vijfde stond. Hamilton zakte ondertussen naar de elfde stek en was daarmee klaar. “Ik kon niet sneller”, merkte de Mercedes-rijder op. En Perez was met de twaalfde tijd ook knock-out. Nico Hülkenberg, Lance Stroll en Daniel Ricciardo waren de andere drie coureurs die na Q2 konden uitstappen. Stroll verliest daarbij nog vijf startplekken omdat hij tijdens de derde training had ingehaald op een plek waar een gele vlag werd gezwaaid, en gaat mogelijk nog verder achteruit omdat hij na de kwalificatie nog eens bij de stewards moet komen vanwege een nieuwe gele vlag-overtreding.

Q3: Leclerc maakt af

Sainz ging met zijn eerste vliegende ronde in Q3 naar een 1.33.043, waar Leclerc vervolgens nipt onder ging met een 1.33.021. Verstappen zette daarna een 1.33.104 op de klokken, waarmee hij op nog geen tiende van Leclerc op P3 kwam te staan. “Fuck, that was close”, kwam de Limburger op de boordradio, na vlak langs de muur te zijn gegaan.

Met nog een paar minuten te gaan meldden de coureurs zich weer op het circuit voor hun laatste run. Het was intussen iets kouder geworden in Las Vegas, wat het voor de rijders niet eenvoudig maakte. Leclerc ging langzamer in de eerste sector, maar reed een paarse tweede sector en zette de snelste tijd uiteindelijk scherper met een 1.32.726. Sainz was ook snel onderweg en kwam uiteindelijk slechts 0.044 seconde tekort ten opzichte van zijn teamgenoot. De Spanjaard besloot de kwalificatie zodoende als tweede, maar gaat tien plekken naar achteren op de startopstelling vanwege een gridstraf voor het wisselen naar een nieuwe batterij, wat nodig was nadat hij tijdens de eerste training over een omhoog gekomen putdeksel was gereden.

Verstappen brak zijn laatste snelle ronde af en eindigde de kwalificatie met de derde tijd, maar start de race dus als tweede door de penalty voor Sainz. Daarachter werd het nog behoorlijk spannend voor de vierde startplaats. Logan Sargeant verbeterde zich aan het einde naar de vierde tijd, maar zag daarna Russell en Albon nog sneller gaan, waardoor de Amerikaan uiteindelijk op P7 stond. “Have some of that!”, reageerde Sargeant opgetogen toen hij het eindresultaat te horen kreeg over de boordradio. “Hier hebben we voor gewerkt, jongens. Bedankt. Ik ben trots op iedereen.” Bottas, Magnussen en Alonso besloten de top-tien in de kwalificatie.

De Grand Prix van Las Vegas begint zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Charles Leclerc pakt pole-position voor GP van Las Vegas

Uitslag kwalificatie F1 GP van Las Vegas: