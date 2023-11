F1 Las Vegas live: Volg de race

Vrijdag konden de teams hun pokerface niet meer opzetten en werd in de kwalificatie duidelijk wie er bluften en wie niet. Ferrari viel zeker in die tweede groep, want Charles Leclerc en Carlos Sainz waren de duidelijke nummers één en twee met een redelijke marge naar Max Verstappen. Sainz wist echter ook al dat hij die startpositie niet zou behouden als gevolg van de gridstraf van tien plaatsen, waardoor hij van de twaalfde plaats moet komen. Daardoor schuift Verstappen weer een plaats op, al is hij er zelf niet helemaal zeker van of dat veel beter is. Hij start nu aan de linkerkant van de grid, de vuile kant aangezien de coureurs over start/finish aan de rechterzijde zullen rijden. De drievoudig wereldkampioen kan wel met een goede start in de run van 175 meter naar de linkerbocht een inhaalpoging wagen, al zal het wellicht weer van de lange adem moeten komen, wetende dat Ferrari's banden over het algemeen sneller slijten en het tempo dus sneller vervalt.

Op de tweede startrij zien George Russell en Pierre Gasly ook kansen om goed te scoren in Las Vegas. In de long run oogt Alpine echter allesbehalve sterk terwijl de Mercedes normaliter het op twee na snelste team zou moeten zijn over race-afstand. Een misschien wel verrassendere startrij is de derde, aangezien daar de Williamsen van Alexander Albon en Logan Sargeant staan. Met hun hoge topsnelheid kunnen zij zeker voor punten gaan, maar weten ze daar ook de juiste strategie voor te bedenken?

Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton completeren vervolgens de top-tien, waarbij met name Hamilton dus niet helemaal staat waar hij hoort te staan. Hij zal snel willen afrekenen met de coureurs voor zich om zo richting de kopgroep te rijden. De Mercedes-coureur moet echter niet denken dat Alonso het hem makkelijk gaat maken, want in de long run zit de Spanjaard in de buurt. Veel ogen zullen vervolgens gericht zijn op de mannen daarachter, namelijk Sergio Perez en Sainz. Beide coureurs zouden snel genoeg moeten zijn voor een top-vier en met twee DRS-zones zou inhalen zeker mogelijk moeten zijn, maar kunnen zij ook daadwerkelijk de weg naar voren inslaan? Diezelfde vraag geldt ook voor McLaren, dat met Lando Norris en Oscar Piastri van P16 en P17 moet komen.

Met een toch wat opgeschudde startgrid is het een ware gok wie er vandaag met de zege vandoor gaat. Om 22.00 uur lokale tijd begint de race, dat resulteert in een Nederlandse starttijd van 07.00 uur. Via het onderstaande liveblog van Motorsport.com blijf je met updates van journalisten ter plaatse op de hoogte van het laatste nieuws en mis je geen moment van de actie dankzij video's van Viaplay.