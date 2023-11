Rapportcijfers GP van Las Vegas 2023

Banden: M (21 Ronden) H (29 Ronden)

Was op weg naar een acht, maar door de knappe inhaalactie op Perez toch een negen. Was misschien wat lief in de verdediging ten opzichte van de Red Bulls, maar dat betaalde zich terug door het inhalen van Perez in de laatste ronde. Had een momentje in bocht 43, maar dat was zijn enige fout.

Motorsport.com rapportcijfer 9 Mijn cijfer - Lezer gemiddelde 9.03 (381 inzendingen)